Paralimpíadas: Brasil passa em branco pelo quarto dia seguido na esgrima em cadeira de rodas

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

Todos os brasileiros foram eliminados no torneio individual por espada da esgrima em cadeira de rodas das Paralimpíadas e o Brasil chegou ao quarto seguido sem medalha na modalidade. O último derrotado hoje (6) foi Jovane Guissone, que havia conquistado medalha em Tóquio 2020.

A primeira eliminação de hoje na esgrima foi a de Carminha Oliveira, que perdeu ainda nos 16 avos de final para a norte-americana Jataya Taylor por 15 a 5. Na sequência, Rayssa Veras deu um sopro de esperança. Em um confronto equilibrado, ela venceu a também norte-americana Victoria Isaacson por 15 a 12. Mas, nas oitavas ela caiu para polonesa Marta Fidrych por 15 a 11. Mônica Santos foi a última mulher a ser eliminada. Ela estreou direto nas oitavas da classe B, mas não teve chances contra a sul-coreana Cho Eun Hye, que venceu por 15 a 1. Rayssa e Mônica foram para a repescagem, mas foram derrotas de novo.

No masculino, Lenilson de Oliviera estreou perdendo nos 16 avos da classe A. Por 15 a 7, ele foi elimINado pelo norte-americano William Schoonover. Na classe B, Jovane Guissone venceu Amelio Castro, do Time de Refudiados, por 15 a 1 e foi às quartas. Lá, foi derrota pelo chinês Zhang Jien por 15 a 8 e seguiu para a repescagem. Ele começou muito bem na chance de ir na disputa pelo bronze vencendo as duas primeiras rodadas de repescagem. A primeira vítima foi francês Yohan Peter, por 15 a 14, e depois foi o ucraniano Anton Datsko, por 15 a 9. Mas ele parou no terceiro e decisivo confronto. Caso vencesse o polonês Michal Dabrowski, o brasileiro teria a chance de conquistar uma medalha. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi derrotado por 15 a 7 e se despediu de Paris sem medalha.

Após a prova, Jovana falou sobre o desempenho nas Paralimpíadas de Paris. "A gente trabalhou bastante para chegar aqui e brigar por medalha. Esse era o meu objetivo, brigar por medalha. Mas isso faz parte do jogo, ganhar ou perder faz parte do jogo. O importante é a gente seguir firme e treinando. E vou tentar ir uma próxima para a Olimpíada, se Deus quiser”, disse ele. “Às vezes, uma ação não consegue sair. Mas, bola pra frente, levantar a cabeça, porque amanhã a gente tem prova por equipe e vamos brigar por medalha. Se não sair, a gente vai dar o nosso melhor sempre, com certeza”, completou.

Ontem, as equipes masculina e feminina não avançaram na disputa por equipes do florete das esgrima em cadeira de rodas. A última chance do Brasil conquistar alguma medalha na modalidade será no sábado (7), nas disputas por equipes de espada. A equipe feminina estreia nas oitavas de final contra a China, agendada para às 05h00 (horário de Brasília). A masculina também estreia nas oitavas às 05h00 (horário de Brasília), diante dos Estados Unidos.