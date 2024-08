Paralimpíadas: Brasil estreia com mais derrotas que vitórias na bocha

Mateus Carvalho perdeu partida equilibrada (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro

Ao todos, foram 10 confrontos com presença de brasileiros na estreia da bocha nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. O Brasil conquistou 4 vitórias, sendo uma delas por WO, em duelos válidos pela fase de grupos tanto do masculino quanto do feminino. Maciel Santos, Andreza Oliveira, Letícia Teixeira e Evani Caiado foram os responsáveis pelas vitórias brasileiras. Os brasileiros ainda disputam as preliminares amanhã (30) e sábado (31). Caso avancem para as finais, elas serão disputadas no domingo (1). A final masculina será às 15h45 (de Brasília) e a feminina será às 14h35 (de Brasília).

Foram cinco partidas de manhã e cinco à tarde na Arena Paris Sud 1, com somente uma vitória brasileira no primeiro turno e três no segundo turno. Maciel Santos trouxe a primeira vitória sem entrar em quadra pelo grupo C da classe BC2. Seu adversário era o tunisiano Achraf Tayahi, que não entrou na câmara de chamada a tempo e, por isso, foi decretada sua derrota por WO. De tarde, Andreza Oliveira enfrentou a argentina Ailen Flores e venceu por 5 a 2 em duelo válido pelo grupo A da classe BC1. Após ela, Letícia Teixeira venceu a húngara Alexandra Szabó em virada incrível. Ela chegou a estar perdendo por 3 a 1 no último end e conseguiu vencê-lo por 3 a 0, o que lhe deu a vitória pro 4 a 3 na partida do grupo D da classe BC4. A última vitória veio com Evani Caiado, que venceu bem a portuguesa Ana Costa pelo placar de 8 a 2 pelo grupo B classe BC3, e fechou a recuperação brasileira na sessão da tarde.

As derrotas do Brasil foram de José Oliviera, por 5 a 2 para o britânico David Smith, pelo grupo A classe BC1; Iuri Silva, que não teve chance e perdeu por 8 a 0 para o português David Araújo pelo grupo F classe BC2; Laissa Teixeira, por 4 a 2 para a portuguesa Carla Oliveira pelo grupo D classe BC4; Mateus Carvalho, que perdeu partida disputada por 5 a 4 contra o japonês Masayuki Arita pelo grupo D classe BC3; André Martins Costa, que começou vencendo e depois sofreu uma virada por 8 a 1 para o honconguês Leung Yuk Wing; e Evelyn Oliveira, derrotada por 5 a 1 após três ends equilibrados pela britânica Sally Kidson em partida do grupo C classe BC3.

Iuri Silva e Laissa Teixeira fizeram suas estreias paralímpicas nessa edição. Eles são crias da Paralimpíadas Escolares. Iuri acumula diversas conquistas ao longo da carreira, com destaque para o ouro por equipes BC1/BC2 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Laissa tem grande destaque em competições juvenis e escolares, com um ouro no individual e em duplas no Parapan de Jovens de Bogotá 2023, outro ouro no Mundial de Jovens 2023; além de ser bicampeã das Paralimpíadas Escolares.