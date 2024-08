Luiz Filipe Manara Claudio Massad - Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Arena Paris South 4 - Tênis de Mesa (Foto Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 08:41 • Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (31), a dupla brasileira masculina do tênis de mesa classe MD18, formada por Luiz Filipe Manara e Claudio Massad, conquistou a medalha de bronze com a derrota para a China por 3 sets 1 (11x5, 11x4, 9x11 e 11x8). Nas Paralimpíadas, os derrotados na semifinal do tênis de mesa garantem o bronze.

Os brasileiros fizeram boa campanha nos Jogos Paralímpicos de Paris. Derrotaram a dupla cabeça de chave número 1 na estreia do torneio, além de vencerem os donos da casa nas quartas de final. Mesmo embalados pela sequencia de vitórias, Manara e Massad não conseguiram superar os chineses Chaodong Liu e Yiqing Zhao.

Mais cedo, o Brasil conquistou outra medalha de bronze no tênis de mesa com Bruna Alexandre e Danielle Rauen. A dupla feminina da classe WD20 também foi derrotada na semifinal, desta vez, por 3 sets a 0 (11X8, 11X9 e 12x10).

O bronze nas duplas masculinas MD18 foi a terceira do Brasil no tênis de mesa em Paris. Até o momento, a modalidade está empatada com a bocha na quantidade total de medalhas do Brasil na história dos Jogos, ficando atrás apenas de atletismo, natação e judô. Na soma de todas as edições das Paralimpíadas, são 3 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze para o tênis de mesa brasileiro.