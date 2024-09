Gabrielzinho domina prova e conquista mais uma medalha de ouro nas Paralimpíadas

Gabrielzinho comemorando a vitória nas Paralimpíadas (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 15:27 • Paris (FRA)

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou mais uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O nadador não deu chance para os adversários e venceu a final do nado livre com larga vantagem. Vladimir Danilenko, dos Atletas Independentes, e Alberto Abarza, do Chile, conquistaram a prata e o bronze, respectivamente. Outro brasileiro na disputa, Bruno Becker terminou na quinto colocação.

Na categoria, os atletas podem alternar o estilo do nado durante a prova e Gabrielzinho adotou essa tática com extrema eficiência. O nadador foi o único que começou nadando de crawl e logo de cara o brasileiro abriu vantagem sobre os rivais e foi para a primeira virada em uma confortável liderança.

No segundo sprint, Gabriel foi para o nado de costas e ampliou cada vez mais sua vantagem, já que é especialista no estilo. Um pouco mais atrás, Bruno Becker estava em briga dura contra o polonês Jacek Czech pela quarta colocação.

Nos últimos 50 metros, Gabrielzinho mostrou que é dominante em sua categoria e ganhou a prova com 16 segundos de diferença do segundo colocado Vladimir Danilenko, dos Atletas Independentes, e 24 segundos do chileno Alberto Abarza, que levou o bronze. Mais atrás, Bruno foi disputou braçada com braçada contra Czech, mas ficou na quinta colocação.

(Foto: Marcello Zambrana/CPB)

Esta é a terceira medalha de ouro de Gabrielzinho nas Paralimpíadas de Paris e a sexta em toda sua carreira. Em Tóquio 2021, conquistou dois ouros (200m livre e 100m costas) e uma prata (50m costas), enquanto nesta edição de Paris, ele foi campeão das três provas. Gabriel tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação por meio de um professor de Educação Física.