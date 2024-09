Ex-BBB conquista medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris

Vinícius Rodrigues celebra conquista (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro

Vinícius Rodrigues, velocista brasileiro ex-BBB, conquistou a medalha de bronze nos 100m classe T63 nas Paralimpíadas de Paris 2024 nesta segunda (2). Após titubear na semifinal, o brasileiro conseguiu se recuperar na final e conseguiu um lugar no pódio no mesmo ano em que participou do reality brasileiro.

O ex-BBB não largou bem na prova, o que indicava que ele ficaria fora do pódio, já que trata-se de uma prova curta. Entretanto, o atleta conseguiu uma uma incrível recuperação a partir da metade da prova e conseguiu colar nos primeiros colocados da disputa, terminando na terceira colocação com 12s10. A decisão demorou um pouco para sair, já que os três atletas que atingiram o pódio chegaram próximos. No fim, o americano EzraFrech conquistou o ouro com tempo de 12s06 e o dinamarquês Daniel Wagner ficou com a prata com 12s08.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vinícius é dono do recorde mundial dos 100m da classe 65, com 11s95. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, no Japão, o atleta perdeu a medalha de ouro por 0s01 e buscava o lugar mais alto do pódio em Paris. Entretanto, não deixou de celebrar a conquista. Ele ainda tem em seu currículo: uma prata nos 100m no Mundial Paris 2023 e bronze nos 100m no Mundial de Dubai 2019.

Vinícius Rodrigues celebra conquista de medalha de maneira eufórica (Foto: Alexandre Schneider/CPB)

➡️ Carol Santiago conquista medalha de ouro e se torna a maior campeã do Brasil em Paralimpíadas

Natural de Maringá, Vinicius sofreu um acidente de moto aos 19 anos e precisou amputar a perna esquerda acima do joelho. Enquanto estava internado, recebeu a visita da também velocista Terezinha Guilhermina, que o incentivou a iniciar no esporte. Após três meses de reabilitação, ele começou a correr.