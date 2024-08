Gabriel Araújo ganha primeira medalha de ouro para o Brasil em Paris 2024 (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 16:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as primeiras medalhas do Brasil e as grandes performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

Tiro com arco (etapa de ranqueamento)

Na disputa masculina da categoria W1 (atletas com deficiências graves, em três ou quatro membros), Eugênio Franco, o atleta mais velho da delegação brasileira, com 64 anos, avançou para as oitavas de final na 11ª colocação. Ainda na W1, entre as mulheres, Juliana Ferreira também avançou para as oitavas na 11ª colocação. Na disputa por equipe, Eugenio Franco e Juliana Ferreira ficaram na 7ª colocação e avançaram para as oitavas.

Na categoria Open, destinada a atletas com deficiência em um ou dois membros, Jane Karla foi o maior destaque brasileiro na modalidade, alcançando a 5ª colocação. No masculino, Luciano Rezende terminou na 29ª posição

Para fechar o dia, Reinaldo Vagner Charão, da classe W2, ficou na 20ª colocação e na próxima fase vai enfrentar Michael Meier, da Áustria, nesta sexta-feira, às 11h04h (horário de Brasília).

Golbol

No feminino, a seleção brasileira estreou com empate por 3 a 3 contra a Turquia, atual bicampeã paralímpica. Já no masculino, o Brasil venceu os donos da casa por 8 a 5.

Vôlei sentado feminino

A seleção de Fernando Guimarães confirmou o favoritismo e venceu Ruanda por 3 sets a 0 (Parciais: 25/13, 25/10 e 25/7).

Natação

Gabrielzinho garantiu a primeira medalha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O brasileiro conquistou o ouro na prova dos 100m Costas - S2 com a marca de 1:53.67, recorde das Américas

Gabriel Bandeira assegurou a segunda medalha da delegação brasileira em Paris. Com tempo de 55.08, o atleta de 24 garantiu a medalha de bronze nos 100m borboleta - S14.

Phelipe Andrews, o maior medalhista da delegação brasileira em Paris 2024, garantiu a prata nos 50m livre - S10. Esta é a nona medalha paralímpica do nadador brasileiro de 34 anos.

Tênis de mesa

No feminino, Cátia e Joyce Oliveira garantiram no mínimo o bronze para o Brasil com a classificação para a semifinal na classe WD5. Elas enfrentam a dupla sul-coreana, cabeça de chave número 1, por uma vaga na final.

Já no masculino, Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad venceram a dupla espanhola número 1 da chave. Com o triunfo, os brasileiros avançam para as quartas de final na classe MD18 e enfrentam a dupla francesa Mateo Boheas e Thomas Bouvais.

Nas duplas mistas, Luiz Filipe Manara e Danielle Ruen avançaram às quartas de final com a vitória sobre a dupla japonesa.