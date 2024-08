Fernanda Yara comemora medalha de ouro no atletismo (Foto: Marcello Zambrana /CPB)







31/08/2024

O terceiro dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as primeiras medalhas do Brasil e as grandes performances dos nossos atletas nas demais modalidades. A delegação brasileira conquistou 10 medalhas neste sábado (31), sendo três ouros, duas pratas, cinco bronzes. O Brasil está em terceiro no quadro de medalhas, e tem agora 23 medalhas ao todo, sendo oito de ouro, três de prata e 12 de bronze.

Tênis de mesa

A manhã de sábado começou com a conquista da medalha de bronze nas duplas femininas do tênis de mesa WD20. Com a derrota para a dupla australiana na semifinal, Bruna Alexandre e Danielle Rauen garantiram o terceiro lugar. No tênis de mesa paralímpico, os derrotados na semifinal conquistam automaticamente a medalha de bronze.

Luiz Filipe Manara e Claudio Massad também conquistaram a medalha de bronze. Com a derrota para dupla da China por 3 sets a 1 na semifinal das duplas masculinas na classe MD18, os brasileiros garantiram a terceira medalha para o Brasil na modalidade.

Natação

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou mais uma medalha de ouro nas Paralimpíadas Paris 2024, a segunda medalha dele nessa edição, neste sábado (31). Com o tempo de 50s93, ele estabeleceu o novo recorde das Américas dos 50m costas S2 e tornou-se bicampeão paralímpico da modalidade.

Carol Santiago ganhou sua primeira medalha em Paris, ao subir no lugar mais alto do pódio nos 100m costas da classe S12 (baixa visão). Esta é a sexta medalha, a quarta de ouro, da atleta de 39 anos. Ela se iguala a Ádria Santos como a maior medalhista de ouro do Brasil na história das Paralimpíadas

Wendell Belarmino conquistou a medalha de prata na prova dos 50m livre S11 da natação nas Paralimpíadas Paris 2024 neste sábado (31). No entanto, ele precisou dividi-la com o chinês Dongdong Hua. Ambos fizeram o tempo de 26s11, em uma prova muito equilibrada.

O brasileiro Douglas Matera terminou a final dos 100m costas - S12 na sexta colocação com tempo de 1:03.74, sua melhor marca pessoal.

Atletismo

Fernanda Yara brilhou nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e conquistou a medalha de ouro nos 400 metros feminino na classe T47, trazendo mais uma vitória histórica para o Brasil. Com um desempenho espetacular, Fernanda completou a prova em 56s74, o melhor tempo de sua carreira. Ela não estava sozinha no pódio; Maria Clara Augusto, também brasileira, garantiu a medalha de bronze com o tempo de 57s29, alcançando igualmente sua melhor marca pessoal.

Cícero Nobre subiu ao pódio mais uma vez, conquistando a medalha de bronze no lançamento de dardo da classe F57 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O paraibano, que compete em cadeiras de rodas devido a uma má-formação congênita bilateral nos pés, confirmou seu lugar entre os melhores do mundo ao repetir o feito de Tóquio 2020, onde também conquistou o bronze na mesma modalidade.

Thalita Simplício brilhou nas Paralimpíadas de Paris 2024, conquistando a medalha de prata nos 400m categoria T11 (atletas com baixa acuidade visual sem percepção da luz). Ao lado de seu guia, Felipe Veloso, Thalita completou a final com o tempo de 57s21.

Joeferson Marinho brilhou na final dos 100 metros da classe T12 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistando a medalha de bronze com o tempo de 10s84.

No lançamento de disco da classe F57 (atletas que competem sentados), Julyana Cristina ficou em nono lugar na final, com a marca de 25,97m.

A paulista Verônica Hipólito e a baiana Samira Brito avançaram à final dos 200m T36 (paralisados cerebrais). A final acontece neste domingo (1), 7h31 (horário de Brasília)

Taekwondo

Débora Menezes, da categoria acima de 65 kg no taekwondo acabou ficando na quarta colocação nas Paralimpíadas de Paris 2024. Apesar de sua determinação, Débora perdeu a disputa pelo bronze para Rajae Akermach, do Marrocos, por 24 a 15 e terminou sua participação fora do pódio.

Vôlei sentado

A seleção brasileira de vôlei sentado feminino garantiu sua segunda vitória nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 ao derrotar o Canadá por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 25-21, 23-25 e 25-19.

Golbol

Em partida válida pela última rodada da competição feminina de golbol nas Paralimpíadas de Paris 2024, o Brasil perdeu para a China por 3 a 1. Com esse resultado, as brasileiras ficam no último lugar do grupo C e aguardam o primeiro colocado do grupo D.

Já a seleção brasileira masculina de golbal empatou com a equipe do Irã em 7x7, na última rodada da fase classificatória dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Os gols da partida foram marcados por Emerson Ernesto (1), Leomon Moreno (1), Parazinho (1) e André Dantas (4).

Remo

Na manhã deste sábado (31), Cláudia Santos garantiu sua vaga na final da prova PR1, realizada no Estádio Náutico de Vaires Sur Marne, durante os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Com o tempo de 10min54s61, a atleta se classificou com o quarto melhor tempo da repescagem para a "Final A", que vai acontecer neste domingo (1), às 6h10 (horário de Brasília).

Ciclismo de pista

Lauro Cesar Chaman terminou a bateria da perseguição individual 4000m na quinta colocação e não conseguiu vaga nas disputas por medalhas. Já no contrarrelógio feminino C1-3 500m, Sabrina Custódia ficou na última colocação

Veja quem está nas três primeiras posições do quadro de medalhas após este sábado (31):

1º lugar: China - 🥇20 medalhas de ouro; 🥈15 medalhas de prata; e 🥉7 medalhas de bronze.

2º lugar: Grã-Bretanha - 🥇11 medalhas de ouro; 🥈8 medalhas de prata; e 🥉6 medalhas de bronze.

3º lugar: Brasil - 🥇8 medalhas de ouro; 🥈3 medalhas de prata; e 🥉12 medalhas de bronze.