Com final de tirar o fôlego, Silvana vence e vai à semi do taekwondo

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:09 • Rio de Janeiro

A atual campeã mundial e líder do ranking Silvana Fernandes precisou suar para vencer a nepalesa Palesha Goverdhan na categoria até 57kg do taekwondo na sua estreia dos Jogos Paralímpicos Paris 2024. A brasileira ficou atrás durante toda a luta e virou somente a sete segundos do fim da luta. Com dois golpes seguidos no fim, ela conseguiu uma virara espetacular e venceu pelo placar de 10 a 8.

Favorita na competição, Silvana ficou na bye - quando um atleta "pula" uma fase da competição - e não disputou as oitavas de final, o que parece ter feito diferença no luta contra a nepalesa. Nas oitavas, ela havia ido muito bem e vencido a venezuelana Valeria Morales com facilidade, pelo placar de 31 a 0. Contra a brasileira, Palesha chegou a abrir uma vantagem de 4 pontos no início e a manteve por mais de 1 minuto. Depois disso, Silvana se recuperou e a luta seguiu equilibrada até que ela mostrou porque é favorita.

Faltando 20 segundos para o fim da luta, a paraibana perdia por 8 a 6 e conseguiu acertar um chute no colete da adversária e chegou ao empate. 13 segundos depois, ela repetiu o golpe e finalmente ficou na frente na disputa. Os segundos finais não tiveram mais pontuação e Silvana garantiu a vaga na semifinal da competição. Agora, ela enfrentará a chinesa Li Yujie ainda hoje (30), às 13h37 (horário de Brasília). Caso vença, Silvana garantirá sua segunda medalha olímpica. Ela foi bronze em Tóquio 2021, quando a modalidade fez a estreia no programa paralímpico.

Competindo na classe K44 na categoria até 57Kg, Silvana tem diversas conquistas ao longo da carreira e fez um ótimo ciclo paralímpico, com destaque para o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Ela começou a praticar o taekwondo paralímpico em 2018 e logo em 2019 já foi ouro nos Jogos Parapan-Americanos Lima. Uma curiosidade conheceu a modalidade pela internet e foi em busca de locais para iniciar a prática.