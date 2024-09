Emerson Ernesto em ação pela seleção brasileira de golbol (Foto: Wander Roberto/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 12:53 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira, que teve folga na rodada deste domingo (1), descobriu seus adversários das quartas de final do torneio de golbol dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

No masculino, os brasileiros, campeões em Tóquio 2020 e também medalhistas de bronze no Rio 2016 e prata em Londres 2012, enfrentarão o Egito nesta segunda-feira, às 8h15 (horário de Brasília). A equipe brasileira liderou o Grupo A com sete pontos, conquistados em duas vitórias (contra França e EUA) e um empate (contra o Irã). Por outro lado, os egípcios terminaram na última posição do Grupo B, após sofrerem três derrotas (para China, Japão e Ucrânia).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na categoria feminina, a seleção brasileira, que busca sua primeira medalha paralímpica, enfrentará o Japão na terça-feira (3), às 13h (horário de Brasília). Este confronto é a reedição da disputa pelo bronze de Tóquio 2020, em que as japonesas levaram a melhor. O Brasil ficou em último lugar no Grupo C, com um empate (contra a Turquia) e duas derrotas (para Israel e China). O Japão, que ainda jogará contra a França neste domingo, garantiu o primeiro lugar no Grupo D com seis pontos após vitórias sobre Canadá e Coreia do Sul, independentemente do resultado contra as francesas.

O torneio de golbol em Paris reúne oito países divididos em dois grupos, tanto na categoria masculina quanto feminina. Todos os times avançam para as quartas de final, com o primeiro colocado de cada grupo enfrentando o quarto do outro, e o segundo enfrentando o terceiro.