Petrúcio Ferreira celebrando sua medalha de ouro em Paris 2024 (Foto: Douglas Magno/CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

Os atletas dos Centros de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desempenharam um papel fundamental na histórica campanha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistando 22 das 89 medalhas obtidas pela delegação brasileira. Isso inclui seis medalhas de ouro, três de prata e 13 de bronze.

Os Centros de Referência são parte do Plano Estratégico do CPB, iniciado em 2017 e atualizado em 2021. O projeto visa utilizar espaços esportivos em todos os estados brasileiros para oferecer treinamento em modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento. Atualmente, há 72 Centros de Referência em 26 estados, com exceção do Piauí.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dos 255 atletas com deficiência que competiram em Paris, 57, ou 22%, treinam em Centros de Referência do CPB. Entre os campeões paralímpicos oriundos desses centros estão Petrúcio Ferreira, da Paraíba, ouro nos 100m T47; Yeltsin Jacques, de Mato Grosso do Sul, ouro nos 5.000m T11; Mariana D’Andrea, halterofilista, ouro na categoria até 73kg; Tayana Medeiros, também halterofilista, ouro na categoria até 86kg; Ana Carolina Moura, de Minas Gerais, ouro no taekwondo até 65kg; e Arthur Silva, judoca potiguar, ouro na categoria até 90kg para atletas J1 (cegos).

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 foram marcados por uma campanha histórica para o Brasil, que estabeleceu novos recordes paralímpicos, mundiais e de medalhas. A delegação brasileira encerrou os Jogos em quinto lugar no quadro de medalhas, com um total de 89 pódios. A meta estabelecida pelo CPB em 2016, durante os Jogos do Rio de Janeiro, foi superada, com o planejamento estratégico de 2017, atualizado em 2021, prevendo entre 70 e 90 medalhas e a conquista do top 8 em medalhas de ouro, o que foi não apenas alcançado, mas também ultrapassado em Paris.