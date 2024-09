Lauro Chaman competindo nas Paralimpiadas de Paris (Foto: Alessandra Cabral)







Publicada em 10/09/2024

A conclusão dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, no último domingo (8), encerrou um ciclo importante para os 280 atletas que representaram o Brasil. Ao mesmo tempo, o fim dessa edição marca o início da preparação para o próximo ciclo, com foco nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028, para muitos dos atletas que competiram na França e aqueles que aspiram estar na próxima edição do evento.

Até 2028, os atletas paralímpicos enfrentarão um calendário cheio de competições nacionais e internacionais, incluindo Mundiais, etapas de Copa do Mundo e Grand Prix, além de competições regionais. O ciclismo será a primeira modalidade a voltar ao cenário internacional com o Mundial de Ciclismo Paralímpico de Estrada, que acontece em Zurique, Suíça, a partir do dia 21 de setembro. A equipe brasileira contará com 19 atletas, entre eles os destaques paulistas Lauro Chaman e Sabrina Custódia.

Entre setembro e dezembro, outras modalidades como tênis de mesa, bocha, esgrima em cadeira de rodas e badminton, que também estiveram em Paris, terão compromissos internacionais em países como Peru, França e Itália.

Em setembro e outubro, as seleções brasileiras de basquete em cadeira de rodas terão a chance de ajustar seus times no Campeonato Sul-Americano da modalidade, na Colômbia, buscando uma vaga nos Jogos de Los Angeles 2028, após não conseguirem qualificação para Paris 2024.

Atletismo, natação, halterofilismo e tiro esportivo, as quatro modalidades organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), terão o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa em dezembro de 2024. As competições de atletismo, natação e halterofilismo acontecerão no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, enquanto o tiro esportivo será disputado no Rio de Janeiro.

Em 2025, o CPB retomará o Meeting Paralímpico Loterias Caixa em todas as capitais do Brasil, promovendo a integração de atletas de alto rendimento e esportistas em desenvolvimento. Cada cidade receberá competições de atletismo, natação ou halterofilismo, com a possibilidade de incluir provas de bocha, tiro com arco e tiro esportivo. O evento vai ocorrer entre abril e agosto. Também em 2025, estão confirmados o Mundial de Natação, em Singapura, de 3 a 9 de outubro, e o Mundial de Halterofilismo, no Cairo, Egito, de 10 a 18 do mesmo mês.

Em 2027, os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, serão um dos grandes destaques do calendário. Na última edição, realizada em Santiago, Chile, em novembro de 2023, o Brasil liderou o quadro de medalhas com 343 pódios (156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes).

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 foram marcados por uma campanha histórica do Brasil. A delegação brasileira bateu recordes paralímpicos e mundiais, além de superar marcas anteriores em número de pódios e medalhas de ouro. O Brasil encerrou sua participação na quinta colocação no quadro de medalhas, com 89 pódios, cumprindo a meta estabelecida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O planejamento estratégico feito em 2017, e revisado em 2021, tinha como objetivo entre 70 e 90 medalhas, além de uma posição no top-8 em ouros, metas que foram não apenas alcançadas, mas também superadas.

Confira algumas das próximas competições paralímpicas programadas:

2024

21/9 a 29/9

Campeonato Mundial de ciclismo paralímpico de estrada – Zurique (Suíça)

20/9 a 28/9

Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas – São Paulo (SP)

25/9 a 01/10

Campeonato Sul-americano Feminino de Basquete em cadeira de rodas – Lima (Peru)

4/10 a 14/10

Desafio Internacional de Bocha – Cali (Colômbia)

11/10 a 13/10

Copa Tango de tênis de mesa – Buenos Aires (Argentina)

28/10 a 30/10

Aberto da França de tênis de mesa – Saint-Quentin-en-Yvelines (França)

28/10 a 4/11

Campeonato Sul-americano Masculino de basquete em cadeira de rodas – Bogotá (Colômbia)

2/11 a 5/11

II Copa Brasil de esgrima em cadeira de rodas – São Paulo (SP)

2/11 a 12/11

Copa das Federações de tênis em cadeira de rodas – São Paulo (SP)

4/11 a 7/11

Etapa da Itália da Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas – Pisa (Itália)

9/11 a 16/11

Campeonato Brasileiro de vôlei Sentado Feminino – São Paulo (SP)

13/11 a 17/11

Campeonato Panamericano de canoagem paralímpica – Montevidéu (Uruguai)

16/11 a 23/11

Campeonato Brasileiro de Golbol – São Paulo (SP)

24/11 a 29/11

VI Campeonato Sul Americano de badminton paralímpico – Lima (Peru)

29/11 a 1/12

V Torneio Internacional de Golbol Cidade de Barcelona – Barcelona (Espanha)

05/12 a 08/12

Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de atletismo – São Paulo (SP)

05/12 a 08/12

Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de natação – São Paulo (SP)

05/12 a 08/12

Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de halterofilismo – São Paulo (SP)

05/12 a 08/12

Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de tiro esportivo – São Paulo (SP)

2025

5/4 a 16/8

Meeting Paralímpico Loterias Caixa – Todas as capitais

03/10 a 09/10

Mundial de natação – Singapura

10/10 a 18/10

Mundial de halterofilismo – Cairo (Egito)

2027

Segundo semestre

Jogos Parapan Americanos – Lima (Peru)