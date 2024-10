Palpite: PSG x PSV – Liga dos Campeões – 22/10/2024

(Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Com apenas um ponto somado na “Fase da Liga”, o PSV terá a difícil missão de encarar o PSG na 3ª rodada da Liga dos Campeões, adversário este que tem uma vitória e uma derrota nesta reta inicial. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (22). As equipes se encontram no Parc des Princes, em Paris, França. Assista este confronto na Max.

Palpite PSG x PSV

Após ter sido derrotado pela Juventus na rodada inaugural da Champions, o PSV recebeu o Sporting no Philips Stadion e ficou apenas no empate por 1 a 1. Enquanto isso, o PSG teve uma excelente performance na estreia ao confirmar o favoritismo contra o Girona, mas não teve chances de pontuar na 2ª rodada, perdendo para o Arsenal, por 2 a 0, no Emirates Stadium.

O PSV costuma ter sólidas performances no setor ofensivo, raramente passando em branco em suas partidas. No entanto, o PSG tem se mostrado extremamente consistente na atual temporada, especialmente atuando no Parc des Princes, sendo o grande favorito ao triunfo nesta 3ª rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – PSG vence”.

Palpite Final: PSG vence

PSG e seu desempenho atual

O PSG segue realizando performances acima das expectativas desde a saída de Kylian Mbappe do elenco. Na primeira posição da tabela com 20 pontos somados, é um dos únicos três clubes invictos na edição.

Em uma trajetória marcada por seis vitórias e dois empates, tem a mesma pontuação do vice-líder, Monaco, mas aparece na primeira posição por ter um saldo de gols superior.

Na Liga dos Campeões da Europa, confirmou o favoritismo na estreia contra o Girona, vencendo o clube espanhol no Parc des Princes, por 1 a 0. Na rodada seguinte, contra o Arsenal, foi derrotado por 2 a 0 no Emirates Stadium.

PSV e sua última performance

O PSV segue provando o porque é a principal potência do futebol holandês na atualidade. Na divisão de elite de seu país, aparece na primeira posição da tabela na edição 2024/2025 ao final da nona rodada.

Com 100% de aproveitamento, venceu todas as nove partidas disputadas, tendo cinco pontos a mais que o vice-líder da competição, Utrecht. Também se destaca por ter os melhores números nos dois principais setores do campo, tendo 29 tentos assinalados e 6 sofridos.

Na Liga dos Campeões, foi derrotado na estreia ao visitar a Juventus, no Allianz Stadium, por 3 a 1. Na rodada seguinte, recebeu o Sporting no Philips Stadion e ficou apenas no empate contra o clube português, pelo placar de 1 a 1.