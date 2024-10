Palpite: Real Madrid x Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 22/10/2024

Reprodução / Instagram







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após humilhar o Celtic na rodada anterior, o Borussia Dortmund aparece na liderança da Champions. Seu adversário da vez, Real Madrid, foi surpreendido na partida anterior e chega para o embate com exatos 50% de aproveitamento. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (22). As equipes se encontram no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Assista este confronto na Max.

Palpite Real Madrid x Borussia Dortmund

Após vencer o VfB Stuttgart na estreia por 3 a 1, o Real Madrid foi surpreendido na rodada seguinte ao visitar o Lille, na França, onde perdeu por 1 a 0. Enquanto isso, o Borussia Dortmund segue em ritmo avassalador na Champions, tendo dez gols marcados nas duas primeiras rodadas, após golear o Club Brugge e o Celtic, respectivamente.

Sendo duas equipes que contam com jogadores de bom potencial ofensivo, é provável que ambas marquem durante os 90 minutos. Mesmo assim, é inegável o favoritismo do clube espanhol nesta 3ª rodada, que deve explorar mais vezes as possíveis brechas defensivas que o Borussia Dortmund irá oferecer no Santiago Bernabéu. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid vence”.

Palpite Final: Real Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Tudo que você pediu: todos os palpites da Champions League!

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid segue sendo um forte candidato ao título da atual edição da Liga dos Campeões. Na estreia da competição, teve uma boa performance e confirmou o favoritismo no Santiago Bernabéu, contra o VfB Stuttgart, por 3 a 1.

No entanto, o clube madrilenho foi surpreendido na rodada seguinte. Visitando o Lille, não foi capaz de balançar a rede do clube francês e foi derrotado por 1 a 0, com o único gol do confronto sendo assinalado por Jonathan David.

Na divisão de elite do futebol espanhol, venceu as duas últimas rodadas na competição e voltou a encostar no líder da tabela. No momento, aparece na segunda colocação com 24 pontos somados, resultado de uma trajetória com sete vitórias e três empates.

Borussia Dortmund e sua última performance

O Borussia Dortmund segue sendo uma “máquina de gols” na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, voltou a vencer no Campeonato Alemão, vencendo o St. Pauli, dentro de casa, por 2 a 1.

Na reta inicial da Liga dos Campeões, estreou da melhor forma possível. Atuando como visitante contra o Club Brugge, venceu seu oponente belga com extrema facilidade, pelo placar de 3 a 0.

No confronto seguinte, atuou como mandante contra o Celtic. Durante os 90 minutos, não tomou conhecimento do principal clube escocês da atualidade, humilhando seu oponente por expressivos 7 a 1 no marcador final.