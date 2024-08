Palpite PAOK x Shamrock Rovers – Liga Europa – 22/8/2024

PAOK x Shamrock Rovers se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 14h30 (horário de Brasília)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 13:32 • Rio de Janeiro

Em um duelo de 180 minutos que vale simplesmente uma vaga no segundo principal torneio de clubes da europa, PAOK x Shamrock Rovers se enfrentam nesta quinta-feira (22), a partir das 14h30 (horário de Brasília). Neste confronto Grécia x Irlanda quem leva a vantagem para o segundo jogo?

Palpite PAOK Shamrock Rovers

O PAOK conquistou pela quarta vez o título de campeão grego na temporada 2023-24 e teve a oportunidade de disputar uma vaga nos playoffs da Champions League. A equipe, porém, acabou eliminada, e com isso disputa uma vaga para disputar a Europa League e reforçar seu calendário.

Já o centenário e maior campeão irlandês, Shamrock Rovers, tenta ser mais conhecido no cenário europeu ao buscar sua vaga na Europa League. A equipe também foi eliminada dos playoffs da Champions League e busca neste duelo contra o PAOK sua redenção na Europa.

Neste duelo de peso, a equipe grega desponta na frente, já que tem mais tradição e recursos do que os irlandeses. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – PAOK”.

➡️ A partir das 14h30: Lance transmite PAOK x Shamrock Rovers

Palpite Final: PAOK vence

* As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Desempenho atual do PAOK

O PAOK não conseguiu superar o forte Malmo da Suécia e acabou eliminado dos Playoffs da Champions League. A equipe conseguiu um empate por 2 a 2 na Suécia mas acabou perdendo por surpreendentes 4 a 3 em casa e deixou a competição. Com isso a equipe tenta a vaga nos playoffs da Europa League para tentar disputar uma competição europeia na temporada, algo que não faz desde a temporada 2020-21.

No campeonato grego 2024-25 a equipe fez sua estreia com vitória contra o Panserraikos por 3 a 2. Ainda é cedo, mas certamente tem equipe para brigar pelo título, liderados pelo experiente atacante brasileito, Taison.

Shamrock Rovers e sua última performance

O Shamrock Rovers viveu o mesmo drama do PAOK, já que acabou eliminado dos playoffs da Champions League ao sucumbir para o Sparta Praga.

A equipe, que conquistou seu 21º título irlandês em 2023, busca disputar a fase de grupos da Europa League mais uma vez após mais de 12 anos, quando disputou em 2011-12

Em tempos recentes, os Rovers disputaram a fase de Grupos da Conference League, não passando para as oitavas de final.

Na temporada atual, o Shamrock Rovers ocupa a quinta colocação do Campeonato Irlandês com 38 pontos, dez a menos do que o líder Shelbourne.