Palpite: Itália x Bélgica – Liga das Nações da Europa – 10/10/2024

Publicada em 10/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Após garantir triunfos surpreendentes atuando como visitante, a Itália assume o topo do Grupo 2 e dificilmente não avançará às quartas de final. Sua oponente da vez, Bélgica, acabou sofrendo sua primeira derrota na rodada anterior. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Roma, em Roma, Itália. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Itália x Bélgica

Após surpreender a Seleção Francesa na estreia da competição, a Itália embalou uma sequência positiva ao vencer Israel na última vez que entrou em campo. Enquanto isso, a Bélgica também teve um bom início de campanha na Liga das Nações, mas acabou derrotada na partida mais recente ao cruzar o caminho da França.

Depois de vencer as duas primeiras rodadas na Liga das Nações, a Seleção Italiana aparece em situação bastante confortável na tabela. Por este motivo, é provável que adote um estilo de jogo retraído neste duelo e se contente com um ponto somado diante dos belgas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Itália e seu desempenho atual

A Itália segue buscando campanhas e performances mais consistentes em território europeu. Na última competição disputada, foi eliminada nas oitavas de final da Euro 2024, após cruzar o caminho da Suíça.

Na rodada inaugural da Liga das Nações, atuou como visitante contra a França e chegou a sofrer um gol de Barcola antes de completar o 1º minuto. Mesmo assim, não se intimidou e buscou uma incrível virada por 3 a 1, com tentos assinalados por Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Na rodada seguinte, atuou em localização neutra contra Israel. Com 53% da posse de bola, garantiu o triunfo por 2 a 1, sendo esta vez os tentos assinalados a seu favor por Frattesi e Kean, respectivamente.

Bélgica e sua última performance

A Bélgica segue longe de realizar performances condizentes com o elevado nível técnico de seus jogadores. Assim como a Itália, foi eliminada na última competição que disputou nas oitavas de final, após ser superada nesta fase da Euro 2024 pela França, por 1 a 0.

Na rodada inaugural da Liga das Nações, confirmou o favoritismo sem maiores problemas diante de Israel. Em localização neutra, venceu facilmente seu oponente por 3 a 1, com destaque para Kevin De Bruyne que marcou dois desses gols.

Porém, não foi capaz de fazer frente a Seleção Francesa. Apesar de ter tido 55% da posse de bola no Parc Olympique Lyonnais, foi superada por 2 a 0, em confronto que os tentos foram assinalados por Kolo Muani e Dembele.