Palpite: Flamengo x Fluminense – Campeonato Carioca – 16/3/2024

FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

No jogo da volta da semifinal do Carioca, o Flamengo enfrenta o Fluminense com vantagem de dois gols. Este grande clássico Fla-Flu acontece neste sábado (16), às 21h (de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Assista na Band, BandSports e canal GOAT.

Palpite Flamengo x Fluminense

O Flamengo venceu o primeiro jogo da semifinal por 2 a 0 e ainda não perdeu nenhuma vez na temporada. Assim, pode até perder por um gol de diferença que avança para a grande final. Já o Fluminense tem somente uma vitória nas últimas cinco partidas, precisando voltar a jogar bem para reverter esse placar e ir à finalíssima do Carioca.

O tricolor promete um desempenho mais ofensivo neste confronto, pois precisa do resultado. O rubro-negro não costuma ter postura defensiva mesmo quando já tem o placar ao seu favor. Logo, é aguardado um duelo acirrado e com muitas bolas nas redes. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

​- 2.15 na bet365

- 2.15 na Betano

- 2.15 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores plataformas e dicas para apostar no site do Torcedores.

Como chega o Flamengo

O Flamengo teve uma atuação excelente no primeiro jogo da semifinal da Taça Guanabara e ganhou por 2 a 0. De certa forma, este resultado saiu barato para o Fluminense, pois o Mengão criou 24 jogadas perigosas e deu nove chutes no alvo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Erick Pulgar cruzou na área e Everton Cebolinha cabeceou para o fundo das redes. Próximo do apito final, Arrascaeta levantou a bola na área e Pedro subiu mais que todos, cabeceando sozinho e ampliando o placar.

A partida anterior do rubro negro foi na 11ª rodada do Campeonato Carioca contra o Madureira no estádio do Maracanã e vencendo por 3 a 0. A equipe de Tite teve oito finalizações, acertando cinco no alvo e com 70% de posse de bola.

Bruno Henrique cabeceou para trás e Arrascaeta chutou de primeira para abrir o placar, aos 20 minutos. Após falha da defesa, Pedro disputou a bola com o goleiro e chutou livre para o segundo gol. Léo Pereira fez um golaço de falta e fechou a conta.

Como o Flamengo terminou em primeiro lugar da tabela de classificação, se tornou o Campeão do Cariocão de 2024. A equipe rubro-negra somou 27 pontos por meio de oito vitórias e três empates.

Como chega o Fluminense

A equipe do Fluminense precisa melhorar de desempenho se quiser avançar para a grande final da Taça Guanabara. Em cinco jogos recentes, conta com apenas uma vitória e quatro derrotas sofridas.

No jogo de ida contra o Flamengo, foi muito mal em campo e perdeu por 2 a 0. O time do treinador Fernando Diniz ainda teve oito finalizações, mas nenhuma foi em direção ao alvo e acabou ficando no zero no placar final.

O segundo encontro será novamente no Maracanã, porém, o tricolor precisa mudar a postura e ser mais ofensivo para buscar vencer com dois ou mais gols de diferença. Caso contrário, será eliminado do Campeonato Carioca.

Concluindo a primeira fase da competição, o Flu enfrentou o Botafogo na 11ª rodada e perdeu por 4 a 2, atuando no estádio do Maracanã. Com menos de 15 minutos, o Fogão já tinha marcado com Marlon Freitas e Raí.

O Tricolor reagiu apenas com Lelê no primeiro tempo. John Kennedy empatou tudo para o Fluminense. Porém, o camisa 17 do alvinegro fez mais um e Emerson Urso concretizou o sucesso.