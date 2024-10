Palpite: Fenerbahçe x Manchester United – Liga Europa – 24/10/2024

Foto: Oli SCARFF / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Com quatro pontos somados, o Fenerbahçe recebe o Manchester United na terceira rodada da Liga Europa, adversário este que ainda segue sem vencer na competição. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (24). As equipes se encontram no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Fenerbahçe x Manchester United

Após ter vencido a estreia contra o Royal Union SG por 2 a 1, o Fenerbahçe ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Twente, em jogo válido pela segunda rodada da Liga Europa. Enquanto isso, o Manchester United tem uma reta inicial abaixo das expectativas na competição, tendo empatado as duas primeiras partidas contra o Twente e o Porto, respectivamente.

O Manchester United vive uma péssima fase na atual temporada. Por mais que o clube inglês tenha (na teoria) um elenco mais qualificado que o Fenerbahçe, dificilmente será capaz de somar três pontos neste duelo, já que seu oponente é ainda mais difícil de ser batido quando joga na Turquia. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fenerbahçe e seu desempenho atual

O Fenerbahçe segue sendo uma das principais potências do futebol turco na atualidade. Na aparição mais recente, protagonizou um empate eletrizante contra o Samsunspor, que terminou 2 a 2.

Na tabela da Super Lig, a equipe aparece na quarta posição ao final da nona rodada, além de ter um jogo a menos em relação a maioria dos participantes. Com 17 pontos somados, faz uma trajetória marcada por cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Enquanto isso, tem um bom início de campanha na Liga Europa. Após vencer o Royal Union SG na estreia da competição por 2 a 1, empatou por 1 a 1 contra o Twente.

Manchester United e sua última performance

O Manchester United faz péssimas campanhas e performances iniciais na atual temporada. Na divisão de elite do futebol inglês, mesmo vindo de vitória na última rodada contra o Brentford, é apenas o 11º colocado com 11 pontos somados.

Na Liga Europa, não conseguiu vencer nenhuma das duas primeiras partidas que disputou. Na estreia, empatou com o Twente, no Old Trafford, por 1 a 1.

Já no confronto seguinte, visitou o Porto no Estádio do Dragão e protagonizou um dos embates mais eletrizantes da 2ª rodada. Após seis gols marcados, empatou mais uma vez, sendo neste duelo por 3 a 3.