Palpite: Eintracht Frankfurt x Rigas – Liga Europa – 24/10/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Ainda sem vencer na Liga Europa, o Rigas terá a difícil missão de encarar o Eintracht Frankfurt na 3ª rodada, adversário este que briga na parte de cima da tabela e ainda não perdeu. O jogo começa às 13h45 (de Brasília) da quinta-feira (24). As equipes se encontram no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Eintracht Frankfurt x Rigas

Após ter empatado na estreia contra o Plzen, o Eintracht Frankfurt se redimiu na rodada seguinte e venceu o Besiktas, com facilidade, por 3 a 1. Enquanto isso, o Rigas busca seu primeiro triunfo na Liga Europa, tendo perdido a estreia por 4 a 1 contra o FCSB, além de ter empatado sua partida seguinte contra o Galatasaray.

São equipes de níveis diferentes brigando por objetivos diferentes na Liga Europa. Além da enorme superioridade técnica do Eintracht Frankfurt em relação ao Rigas, terá o apoio de sua torcida para seguir invicto na Liga Europa e somar mais três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Eintracht Frankfurt vence”.

Palpite Final: Eintracht Frankfurt vence

Eintracht Frankfurt e seu desempenho atual

O Eintracht Frankfurt segue realizando performances dentro das expectativas na atual temporada. Na aparição mais recente, acabou derrotado pelo Bayer Leverkusen, por 2 a 1, na 7ª rodada da Bundesliga.

Com a derrota, acabou caindo uma posição na tabela, sendo agora o sexto colocado com treze pontos somados. Durante sua campanha, venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu duas.

Na Liga Europa, estreou com um empate eletrizante contra o Plzen, que terminou em 3 a 3. Já na rodada seguinte, contra o Besiktas, venceu seu oponente por 3 a 1, mesmo atuando como visitante.

Rigas e sua última performance

O Rigas continua provando o porque é a principal equipe da Letônia da atualidade. Além de ser o atual campeão da divisão de elite do futebol em seu país, lidera a edição em 2024.

Na primeira posição da tabela com 84 pontos somados ao final da 33ª rodada, faz uma trajetória sólida e consistente, que é marcada por 27 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas.

Na Liga Europa, estreou da pior forma possível e foi goleado pelo FCSB, por 4 a 0. Na rodada seguinte, recebeu o Galatasaray no LNK Sporta Parks, em Riga, e empatou por 2 a 2.