Palpite: Escócia x Hungria – Eurocopa – 23/6/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 08:37 • Rio de Janeiro • Atualizada em 24/06/2024 - 13:51

Sem pontuar na competição, a Hungria terá sua última chance de brigar por vaga na próxima fase da Euro 2024, encarando a Seleção Escocesa que garantiu um ponto na última vez que entrou em campo. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (23). As equipes se encontram no MHPArena, em Stuttgart, Alemanha. Assista no SporTV e Globoplay.

Palpite Escócia x Hungria

Ainda sem vencer na competição, a Escócia entra com chances de classificação, mas precisaria do triunfo diante dos húngaros para realizar este feito. Enquanto isso, a Hungria sofreu sua segunda derrota consecutiva e segue sem pontuar na Euro 2024, tendo obrigatoriamente que vencer sua última rodada para ter alguma chance de classificação.

Sem dúvidas um palpite arriscado, mas é o placar mais provável. Apesar da derrota recente para a Seleção Alemã, os húngaros tiveram uma performance razoável na partida, sendo provável que busque seu primeiro triunfo diante da modesta Seleção Escocesa. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Hungria”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Hungria

Escócia e seu desempenho atual

A Escócia ainda segue com chances de classificação para a próxima fase. Com um ponto somado, é o suficiente para sonhar com uma das vagas nas oitavas de final destinadas as melhores campanhas dos terceiros colocados.

Na rodada inaugural da Euro 2024, teve a difícil missão de encarar a anfitriã Alemanha. Na partida, não teve a menor chance de somar algum ponto e foi goleada por 5 a 1, sendo seu único gol marcado contra, por Rudiger.

Na rodada seguinte, foi inferior em relação a sua adversária, Suíça, mas com gol de McTominay logo aos 13 minutos da etapa inicial, ao menos saiu de campo com um empate em 1 a 1 no marcador final.

Hungria e sua última performance

A Hungria era considerada uma forte candidata a brigar por vaga na próxima fase. Com atuações sólidas nos amistosos disputados antes da Euro 2024, chegou a vencer seleções respeitadas no cenário mundial, como por exemplo a Turquia e Israel.

No entanto, realizou uma decepcionante estreia. Contra a Suíça, teve menos posse de bola, menos finalizações e saiu derrotada por 3 a 1 no marcador final, sendo o único gol dos húngaros assinalado por Barnabas Varga.

Na rodada seguinte, teve uma performance mais robusta contra a Alemanha. Chegou a balançar as redes de sua adversária, mas o gol foi anulado pelo VAR. No final, foi derrotada por 2 a 0, com tentos marcados por Gundogan e Musiala.