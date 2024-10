Palpite: Chelsea x Nottingham Forest – Campeonato Inglês – 6/10/2024

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Com atuações de gala na atual temporada, o Chelsea aparece na quarta posição do Campeonato Inglês e tem apenas dois pontos a menos que o líder. Seu oponente da 7ª rodada será o Nottingham Forest, que tenta se manter na metade superior da tabela. O jogo começa às 10h (de Brasília) de domingo (6). As equipes se encontram no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Chelsea x Nottingham Forest

Tendo doze gols marcados nas últimas três vezes que entrou em campo, o Chelsea segue esbanjando confiança no setor ofensivo, sendo um possível candidato a brigar pelas primeiras posições da Premier League na atual temporada. Do outro lado, o Nottingham Forest segue oscilando em sua campanha pelo Campeonato Inglês, tendo apenas duas vitórias nas primeiras seis rodadas que disputou.

Com Cole Palmer inspirado no ataque dos Blues, é provável mais um triunfo do Chelsea diante de sua torcida. Além disso, encara uma equipe que vive uma sequência conturbada de resultados na Premier League, sendo improvável que desperdice algum ponto no Stamford Bridge. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Chelsea vence”.

Palpite Final: Chelsea vence

Chelsea e seu desempenho atual

O Chelsea segue esbanjando confiança e muita qualidade ofensiva em território inglês. Recentemente, a equipe atropelou seu oponente na fase 16 avos na Copa da Liga Inglesa, onde goleou o Barrow, no Stamford Bridge, por 5 a 0.

Na aparição mais recente dentro da Premier League, também conquistou um triunfo convincente. Com dia inspirado de Cole Palmer, o atacante fez os quatro gols na vitória por 4 a 2 diante do Brighton, em mais uma partida que o Chelsea teve o mando de campo a seu favor.

Ao final da sexta rodada, os Blues aparecem na quarta posição com 13 pontos somados, que são provenientes de uma trajetória inicial com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Nottingham Forest e sua última performance

O Nottingham Forest ainda não conseguiu embalar uma sequência de resultados positivos dentro do Campeonato Inglês. Apesar de não ter sido derrotado até o final da 5ª rodada, empatou em três das cinco partidas disputadas.

Na última vez que entrou em campo, em confronto válido pela sexta jornada, perdeu a invencibilidade ao cruzar o caminho do Fulham. Mesmo tendo o mando de campo, acabou superado por 1 a 0 no City Ground, com tento assinalado por Raul Jimenez aos 51’.

Por ter um início de campanha considerado mediano, aparece exatamente no meio da tabela ao final das seis primeiras aparições. Com nove pontos somados, faz uma trajetória total marcada por duas vitórias, três empates e apenas uma derrota.