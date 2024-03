Palpite: Bayern de Munique x Mainz – Bundesliga – 9/3/2024

(Photo by MICHAELA STACHE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

O Bayern de Munique briga por posições na parte de cima da tabela, enquanto o Mainz tenta não ser rebaixado. A saída de bola será neste sábado (9), às 11h30 (de Brasília) na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Assista no OneFootball e no Canal GOAT.

Palpite Bayern de Munique x Mainz

Depois de se recuperar de má fase, três derrotas seguidas, o Bayern de Munique atualmente tem invencibilidade de três jogos. Por outro lado, o Mainz é uma das piores equipes do Campeonato Alemão e briga para sair da zona de rebaixamento.

Harry Kane vem sendo uma peça fundamental na equipe dos bávaros, fazendo gols em vários jogos e é o artilheiro da Bundesliga com 27. Neste confronto contra Die Nullfünfer, é aguardado que o camisa 9 deixe sua marca mais uma vez. Então, o prognóstico que indicamos é no mercado de “Harry Kane – Marcar a qualquer momento”.

Palpite do Jogo - Harry Kane – Marcar a qualquer momento

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern de Munique vem de um bom resultado contra a Lazio no jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de perder na ida por 1 a 0, os bávaros se redimiram e ganharam em casa por 3 a 0, carimbando então uma vaga para as quartas de final.

No minuto 39, Raphael Guerreiro deu um chute mascado e Harry Kane desviou de cabeça para abrir o placar. Próximo do fim da primeira etapa, Thomas Müller cabeceou para o fundo das redes e ampliou. O camisa 9 marcou novamente no segundo tempo e fechou em 3 a 0.

O jogo mais recente pela Bundesliga foi contra o Freiburg no Europa-Park Stadion e o placar final terminou empatado por 2 a 2. Apesar da diferença entre as equipes, esta foi uma partida muito equilibrada e com ótimas chances dos dois lados.

Christian Günter precisou de 12 minutos para colocar o time da casa na frente. Logo depois, Mathys Tel igualou tudo para Die Bayern. No segundo tempo, os visitantes chegaram a virar com Jamal Musiala. Porém, Breisgau-Brasilianer empataram com Lucas Höler, no final.

Na classificação geral do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique ocupa a segunda posição com 54 pontos, distante do líder por dez. Até então, venceu 17 vezes, empatou três e perdeu quatro.

Como chega o Mainz

O Mainz enfrentou o Borussia Mönchengladbach na MEWA Arena e ficou na igualdade por 1 a 1, duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Die Nullfünfer teve maior número de jogadas, mas falhou na definição.

Em 19 finalizações, o time da casa chutou no alvo três vezes e balançou as redes primeiro, com Jonathan Burkardt aos 12 minutos. Entre as oportunidades que teve, Die Fohlen empatou no início da segunda etapa com Nathan N'Goumou.

Quando visitou a BayArena para jogar contra o líder, Bayer Leverkusen, o Karnevalsverein acabou perdendo por 2 a 1. Com apenas três minutos no relógio, Granit Xhaka fez um golaço para o time da casa, chutando forte de fora da área com muita curva.

A igualdade dos visitantes foi rápida, aos 7 minutos, com Dominik Kohr de cabeça. O jogo seguiu muito apertado, mas Löwen conseguiu ampliar o placar e vencer. No começo do segundo tempo, Andrich chutou forte e o goleiro tomou um frango.

Ocupando a 17ª posição da tabela de classificação da Bundesliga, o Mainz 05 possui somente 16 pontos e é um dos candidatos para cair de divisão. Atualmente, conta com duas vitórias, dez empates e doze derrotas.