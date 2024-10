Palpite: Atlético de Madrid x Lille – Liga dos Campeões – 23/10/2024

(Photo by Isaac LAWRENCE / AFP)







Publicada em 23/10/2024 - 04:00

Após vencer a estreia da Champions, o Atlético de Madrid foi goleado na rodada anterior pelo Benfica. Seu oponente da vez, Lille, chega embalado após superar o Real Madrid na última rodada. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quarta-feira (23). As equipes se encontram no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, Espanha. Assista este confronto na Max.

Palpite Atlético de Madrid x Lille

Após ter acumulado um jejum negativo de três partidas consecutivas, o Atlético de Madrid finalmente voltou a vencer na temporada, superando o Leganés na última vez que entrou em campo. Enquanto isso, o Lille ostenta uma sequência de cinco partidas consecutivas sem derrotas, sendo a mais recente um empate sem gols contra o Monaco.

Após resultados ruins, o Atlético de Madrid parece ter se encontrado na última vez que entrou em campo. Tendo o mando de campo no Civitas Metropolitano e grande qualidade ofensiva em seu elenco, deve sair com mais três pontos na tabela diante do Lille. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético de Madrid vence”.

Palpite Final: Atlético de Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Atlético de Madrid e seu desempenho atual

O Atlético de Madrid finalmente voltou a vencer na atual temporada. Em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, enfrentou o Leganés e chegou a sofrer o primeiro gol da partida, mas virou para 3 a 1 a seu favor.

Em sua campanha inicial pela Liga dos Campeões, tem um início considerado mediano. Isso porque, venceu a estreia do torneio contra o Leipzig, mas foi surpreendido na rodada seguinte.

Visitando o Benfica no Estádio da Luz na 2ª jornada, teve apenas 48% da posse de bola e não conseguiu criar chances tão claras de balançar as redes, sendo goleado por 4 a 0 ao final dos 90 minutos.

Lille e sua última performance

O Lille vive um sólido momento na atual temporada. Na aparição mais recente, ficou no empate sem gols contra o Monaco, em confronto válido pela 8ª rodada da Ligue 1.

No Campeonato Francês, a equipe aparece na quarta posição da tabela com 14 pontos somados ao final da oitava jornada, resultado de uma trajetória com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na Liga dos Campeões, o clube francês não conseguiu pontuar na estreia contra o Sporting, onde acabou derrotado por 2 a 0. No entanto, surpreendeu até mesmo seu torcedor mais otimista ao superar o atual campeão da Champions, Real Madrid, por 1 a 0, em confronto realizado no Estádio Pierre-Mauroy.