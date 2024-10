Palpite: Barcelona x Bayern de Munique – Liga dos Campeões – 23/10/2024

(Foto: Cesar Manso / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

No jogo mais aguardado da terceira rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona terá o mando de campo contra o Bayern de Munique, sendo que ambas as equipes estão buscando vaga nas oito primeiras posições da “Fase da Liga”. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quarta-feira (23). As equipes se encontram no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Assista este confronto na Max.

Palpite Barcelona x Bayern de Munique

Após ter sido surpreendido na rodada inaugural da Champions contra o Monaco, o Barcelona se redimiu na partida seguinte e atropelou o Young Boys, dentro do Estádio Olímpico, por 5 a 0. Enquanto isso, o Bayern de Munique aplicou a maior goleada da primeira rodada ao vencer o Dínamo Zagreb por 9 a 2, mas foi surpreendido no confronto seguinte, onde acabou derrotado pelo Aston Villa.

O confronto tem tudo para ser bastante movimentado e com alguns gols marcados, haja vista o grande poder ofensivo dos dois clubes. Porém, devido a semelhança técnica e tática entre os Bávaros e o Barça, é arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das equipes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Barcelona e seu desempenho atual

O Barcelona segue apresentando incríveis performances ofensivas na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, goleou o Sevilla na 10ª rodada do Campeonato Espanhol, por 5 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Além desta goleada, o Barça já venceu outras quatro equipes na atual edição da La Liga por pelo menos três gols de diferença, seguindo na liderança isolada da competição e com o melhor saldo de gols.

Na Liga dos Campeões, foi surpreendido na estreia pelo Monaco; mas se redimiu na rodada seguinte ao receber o Young Boys, em Barcelona, e vencer o clube suíço por 5 a 0.

Bayern de Munique e sua última performance

O Bayern de Munique é outra equipe que se destaca pelas incríveis performances que realiza no setor ofensivo. Na rodada inaugural da Champions League, goleou o Dínamo Zagreb por expressivos 9 a 2.

Na 2ª aparição, acabou surpreendido ao visitar o Aston Villa, na Inglaterra, e sair derrotado de campo, pelo placar de 1 a 0. Apesar da derrota, segue sendo um dos principais candidatos ao título da competição.

Nas últimas duas rodadas que disputou no Campeonato Alemão, o elenco comandado por Vincent Kompany marcou sete gols, sendo que no último deles goleou o VfB Stuttgart, na Allianz Arena, por 4 a 0.