Weverton sai em defesa de Dudu após vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG

Dudu em ação na vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 21:49 • Campinas (SP)

O atacante Dudu foi decisivo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão. Entrando no segundo tempo, o camisa 7 do Verdão sofreu o pênalti - cobrado por Raphael Veiga - que garantiu os três pontos para o time paulista.

A boa atuação do 'baixola' não passou despercebida pelos seus companheiros de time. Prova disso é que, após o jogo, o goleiro Weverton saiu em defesa de Dudu em entrevista na beira do gramado. Para o defensor, o pênalti sofrido é resultado da dedicação do atacante no dia a dia.

- Existe uma frase que tem tudo a ver com ele: o curto prazo nem sempre é justo, mas o longo ele é justo. Então o Dudu está colhendo aquilo que tem plantado todos os dias no trabalho. É o primeiro a chegar, faz o seu melhor todos os dias e está colhendo o fruto do que ele vem plantando com muita dedicação - afirmou o goleiro.

Weverton ainda elogiou a qualidade de Dudu e citou a lesão sofrida pelo atacante na última temporada, uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, como um fator relevante para o rendimento abaixo do esperado nesta temporada.

- Quem ganha é a gente, que tem um craque dentro de campo, que está ganhando a sua melhor forma. De tudo que aconteceu, uma coisa que as pessoas esquecem é a lesão dele. Lesão dura, difícil. Ele está voltando à sua melhor forma e em um momento importante para nos ajudar. Estamos felizes por tudo.

Dudu sofreu pênalti e Raphael Veiga coverteu: jogadores comemoram o lance que deu a vitória para o Palmeiras diante do Atlético-MG (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Vale lembrar que Dudu se envolveu em polêmica no mês de junho, quando acertou sua transferência para o Cruzeiro, mas acabou recuando da decisão e decidiu permanecer no Palmeiras. Na ocasião, a contratação do atleta chegou a ser anunciada pelo clube mineiro nas redes sociais.

A decisão do atacante em permanecer o clube, entretanto, causou uma rusga com a presidente Leila Pereira, que deu declarações fortes sobre o caso. Em entrevista ao "SporTV", a mandatária do Verdão chegou a afirmar que o ciclo do atacante no clube tinha se encerrado, e que esperava que ele cumprisse a palavra e aceitasse a transferência.

