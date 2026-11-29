O tetracampeonato da Libertadores teve mais um capítulo de festa na madrugada deste domingo (29). Depois de conquistar o título diante do Estudiantes, em Montevidéu, o Palmeiras voltou ao Brasil e encontrou uma multidão de torcedores à espera da delegação em São Paulo. Veja os vídeos abaixo.

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A equipe desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e seguiu para a Academia de Futebol, onde chegou às 3h32. Nas proximidades do centro de treinamento, jogadores e integrantes da comissão técnica se juntaram à torcida, que compareceu em peso, para comemorar a conquista continental. A celebração contou com a presença dos atletas em um trio elétrico, que aproximou ainda mais o elenco dos palmeirenses.

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Entre os nomes mais festejados estavam o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez. O treinador esteve à frente de três das quatro conquistas do Palmeiras na Libertadores, enquanto o zagueiro levantou mais uma taça pelo clube. Ramón Sosa, autor do gol que garantiu o título diante do Estudiantes, também recebeu o carinho dos torcedores.

Vários jogadores seguraram a taça durante a festa para mostrar aos torcedores presentes que levaram sinalizadores verdes, faixas e bandeirões — um deles ficou nas mãos de Andreas Pereira, que fumava seu charuto enquanto balançava e festejava.

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A comemoração começou ainda no Uruguai, logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Estádio Centenário. Já em São Paulo, a festa marcou o reencontro entre o elenco campeão e a torcida, que acompanhou a campanha até a conquista do quarto título continental da história alviverde.

Na tarde deste domingo, às 14h30 (de Brasília), o Palmeiras anunciou uma nova celebração com os torcedores, desta vez em frente ao Nubank Parque. Os jogadores também participarão do evento e estarão novamente em um trio elétrico.

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Como o Palmeiras foi recebido na Academia de Futebol após o tetra da Libertadores! @lance_palmeiras https://t.co/vFts6La6eC — Rafaela Cardoso (@rafaela_cardoso) November 29, 2026

O HOMEM TÁ LEVE! 🐷💨 Andreas Pereira é um dos mais empolgados na festa da torcida palmeirense. 📹: @rafaela_cardoso / lancedigital #Original #Redes9 https://t.co/CbnnNue3oa — Lance! (@lancenet) November 29, 2026