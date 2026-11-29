Vídeo: Palmeiras é recebido com festa no Brasil após tetra da Libertadores e terá nova celebração neste domingo
Delegação alviverde desembarcou em Guarulhos na madrugada de domingo e comemorou a conquista com os palmeirenses na chegada à Academia de Futebol
O tetracampeonato da Libertadores teve mais um capítulo de festa na madrugada deste domingo (29). Depois de conquistar o título diante do Estudiantes, em Montevidéu, o Palmeiras voltou ao Brasil e encontrou uma multidão de torcedores à espera da delegação em São Paulo. Veja os vídeos abaixo.
➡️ Palmeiras garante vaga em três competições internacionais após tetra da Libertadores; veja quais
A equipe desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e seguiu para a Academia de Futebol, onde chegou às 3h32. Nas proximidades do centro de treinamento, jogadores e integrantes da comissão técnica se juntaram à torcida, que compareceu em peso, para comemorar a conquista continental. A celebração contou com a presença dos atletas em um trio elétrico, que aproximou ainda mais o elenco dos palmeirenses.
Entre os nomes mais festejados estavam o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez. O treinador esteve à frente de três das quatro conquistas do Palmeiras na Libertadores, enquanto o zagueiro levantou mais uma taça pelo clube. Ramón Sosa, autor do gol que garantiu o título diante do Estudiantes, também recebeu o carinho dos torcedores.
Vários jogadores seguraram a taça durante a festa para mostrar aos torcedores presentes que levaram sinalizadores verdes, faixas e bandeirões — um deles ficou nas mãos de Andreas Pereira, que fumava seu charuto enquanto balançava e festejava.
A comemoração começou ainda no Uruguai, logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Estádio Centenário. Já em São Paulo, a festa marcou o reencontro entre o elenco campeão e a torcida, que acompanhou a campanha até a conquista do quarto título continental da história alviverde.
Na tarde deste domingo, às 14h30 (de Brasília), o Palmeiras anunciou uma nova celebração com os torcedores, desta vez em frente ao Nubank Parque. Os jogadores também participarão do evento e estarão novamente em um trio elétrico.
➡️ Leila dedica tetra do Palmeiras às mulheres e rebate críticas: 'Histéricos são eles'
➡️Herói do tetra! Sosa celebra gol do título e agradece torcida do Palmeiras: 'Foi muito especial'
Como o Palmeiras foi recebido na Academia de Futebol após o tetra da Libertadores! @lance_palmeiras https://t.co/vFts6La6eC— Rafaela Cardoso (@rafaela_cardoso) November 29, 2026
O HOMEM TÁ LEVE! 🐷💨 Andreas Pereira é um dos mais empolgados na festa da torcida palmeirense. 📹: @rafaela_cardoso / lancedigital #Original #Redes9 https://t.co/CbnnNue3oa— Lance! (@lancenet) November 29, 2026
O CAMPEÃO DA AMÉRICA JÁ ESTÁ EM SÃO PAULO! 🏆🐷 Se liga na festa que a torcida do Palmeiras fez na recepção do ônibus do Verdão. Comemora, torcedor alviverde! 📹: @rafaela_cardoso / lancedigital #Original #Redes9 https://t.co/4JPTYjKTJn— Lance! (@lancenet) November 29, 2026
Mais LANCE!
Gustavo Gómez chega a 14 títulos pelo Palmeiras; veja jogadores com mais taças pelo clube
Capitão do Alviverde, o zagueiro chega a 14 títulos pelo clube e se isola como maior campeão da história do Verdão
Palmeiras garante vaga em três competições internacionais após tetra da Libertadores; veja quais
Verdão disputará a Copa Intercontinental ainda em dezembro, terá o Boca Juniors pela frente na Recopa e já está classificado para o Mundial de 2029
Sosa, Breno Lopes e a mística da camisa 19 do Palmeiras em Libertadores
Alviverde volta a levantar a taça mais cobiçada do continente com um herói improvável
Abel Ferreira celebra tetra da Libertadores e provoca: 'Hoje foi sem asterisco'
Técnico português fez referência à final de 2025, vencida pelo Rubro-Negro
Após vice no Centenário em 2021, Andreas comemora final feliz com o Palmeiras: 'Melhor escolha'
Cinco anos após erro na final contra o Alviverde, meia conquista o torneio pelo clube paulista no mesmo estádio
Torcedores do Estudiantes fazem gestos racistas contra palmeirenses na final da Libertadores
Casos foram registrados antes e depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0, em Montevidéu
Torcida do Flamengo reage à fala de Abel Ferreira: 'Não esquece'
Treinador relembrou final da Libertadores de 2025
Abel Ferreira revela pedido para jogadores do Palmeiras 'desfrutarem' da final da Libertadores
Português destacou aprendizado após derrota na decisão anterior
Ídolo histórico do Palmeiras celebra título nas redes sociais
Sosa foi o autor do gol que deu o título ao Verdão
Abel Ferreira revela estratégia por trás do gol do título do Palmeiras da Libertadores
Treinador explicou a movimentação de Arthur e Arias na jogada
Leila Pereira, do Palmeiras, viraliza ao dançar funk após título: 'Sempre'
Presidente cumpriu promessa feita antes da partida
Fala de Leila Pereira viraliza entre torcedores do Palmeiras
Sosa foi o autor do gol da vitória Alviverde
Leila dedica tetra do Palmeiras às mulheres e rebate críticas: 'Histéricos são eles'
Presidente alviverde celebrou a conquista da Libertadores em Montevidéu, destacou o protagonismo feminino e mandou recado aos críticos
Arias revela ensaio de gol do título do Palmeiras: 'Falamos no intervalo'
Colombiano deu a assistência do gol de Sosa
Palmeiras disputará Copa Intercontinental e pode enfrentar PSG na final
Campeão da Libertadores, time paulista estreia contra o Toluca em dezembro
Andreas Pereira vira assunto após título do Palmeiras: 'Se livrou'
Alviverde conquistou o tetracampeonato sobre o Estudiantes
Leila, enfim, conquista a Libertadores: veja a lista de títulos da gestão
Com taça continental, mandatária alcança mais um feito à frente do Verdão; veja todas as conquistas da gestão
Herói do tetra! Sosa celebra gol do título e agradece torcida do Palmeiras: 'Foi muito especial'
Atacante paraguaio marcou o gol da vitória sobre o Estudiantes e entrou para a história do tetracampeonato continental do Verdão
Palmeiras manda recado a Flamengo após título da Libertadores
Sosa foi o autor do gol do título do Verdão