Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 15:32 • São Paulo (SP)

O Palmeiras encaminhou a venda do jovem Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 60 milhões de euros (R$ 350 milhões, na cotação atual). As partes discutem os detalhes finais do acordo, e o contrato será assinado nos próximos dias.

Existe o entendimento mútuo de que as pendências restantes não irão atrapalhar a conclusão do negócio, que já é tratado como certo nos bastidores.

Dono de 70% dos direitos econômicos do atacante de 17 anos, o Verdão vai faturar 42 milhões de euros (R$ 245 milhões) na negociação. Os outros 30%, que correspondem a 18 milhões de euros (R$ 105 milhões), pertencem ao atleta e sua família.

Estêvão só poderá se transferir para o futebol europeu em abril de 2025, quando completará 18 anos. No entanto, a diretoria alviverde garantiu que o jogador permanece no clube para a disputa do "Super Mundial", que será disputado entre os meses de junho e julho do próximo ano.

Com Estêvão à disposição, o Palmeiras encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (23), em Ribeirão Preto (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu a partida de ida por 1 a 0, com gol marcado pela joia.

Estêvão em ação pelo Palmeiras no duelo contra o Independiente del Valle, pela fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)