Veiga marca e amplia vantagem como maior goleador em finais pelo Palmeiras

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

Raphael Veiga marcou para o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista e chegou ao décimo segundo gol em finais com a camisa alviverde.

De pênalti, o meia abriu o placar contra o Santos, aos 33 minutos da primeira etapa, e ampliou a vantagem na artilharia histórica.

TODOS OS GOLS DE RAPHAEL VEIGA EM FINAIS

▪️ Libertadores 2021 - 1 gol

▪️ Recopa Sul-Americana 2021 e 2022 - 2 gols

▪️ Supercopa do Brasil 2021 e 2023 - 4 gols

▪️ Paulistão 2022 e 2024 - 4 gols

▪️ Mundial 2021 - 1 gol

O meia tem o dobro de tentos anotados em relação a Evair, segundo colocado da lista. Na sequência, com cinco gols cada, aparecem Arce e Romeiro. Veiga é também o artilheiro histórico do Allianz Parque, com 46 bolas na rede, e o jogador com mais finais disputadas, empatado com Weverton e Gustavo Gómez e Rony, pelo Palmeiras (13).

CONFIRA OS ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM FINAIS NA HISTÓRIA

▪️ Raphael Veiga - 12 gols

▪️ Evair - 6 gols

▪️ Arce e Romeiro - 5 gols

▪️ Edmundo e Paulo Nunes - 4 gols

