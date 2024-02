A última derrota do Palmeiras para o Ituano aconteceu no Paulistão de 2017, na segunda rodada do Estadual, em jogo que marcou a estreia do meia Alejandro Guerra com a camisa alviverde. O venezuelano atuou na vaga de Raphael Veiga e viu de dentro de campo o Verdão, então treinado por Eduardo Batista, ser derrotado por 1 a 0.