Publicada em 01/07/2024 - 20:15 • São Paulo (SP)

A torcida do Palmeiras não perdoou o rival Corinthians antes do Dérbi desta segunda-feira (1°), no Allianz Parque, para fechar a 13ª rodada do Brasileirão, e fez um mosaico com os dizeres: "seu pior pesadelo". Os times vivem um momento diferente na competição. Enquanto o Verdão briga para dividir a liderança com o Flamengo, o Timão busca sair da zona de rebaixamento.

O time de Abel Ferreira terá uma novidade na escalação para o clássico. O zagueiro Vitor Reis, de 18 anos, vai ser o titular na equipe profissional pela primeira vez na carreira.

Apesar de treinar durante a semana, o zagueiro Murilo, titular absoluto do Verdão, não ficou 100% recuperado do entorse no tornozelo esquerdo. Gustavo Gómez está na seleção do Paraguai, disputando a Copa América, e Luan foi vendido ao Toluca, do México. Portanto, entre as opções na defesa, os jovens Naves e Vitor Reis são as opções disponíveis no elenco.

A escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Naves e Piquerez; Fabinho, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Menino, Flaco López e Estevão. Lázaro (lesão), Bruno Rodrigues (lesão), Rony (suspenso) e Aníbal Moreno (suspenso) são alguns dos outros desfalques alviverdes.