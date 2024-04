Piquerez entrou na segunda etapa e foi eleito o melhor jogador do Palmeiras contra o San Lorenzo (LUIS ROBAYO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 23:53 • São Paulo (SP)

Nas enquetes do canal do Palmeiras no WhatsApp do Lance!, os torcedores elegeram o protagonista e o vilão da equipe de Abel Ferreira no empate com o San Lorenzo. O Verdão estreou na Libertadores e arrancou um ponto na Argentina.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

Segundo os torcedores, Piquerez, que entrou na segunda etapa, foi eleito o melhor jogador em campo. Por outro lado, Caio Paulista, que já havia sido criticado por parte dos fãs nas redes sociais, foi o pior atleta.

O lateral-esquerdo iniciou a partida no banco de reservas, uma vez que Abel Ferreira decidiu poupar suas principais peças visando a decisão do Paulistão. No entanto, o uruguaio entrou no segundo tempo, melhorou o time e marcou o gol de empate em bela cobrança de falta.

Na sequência, Marcelo Lomba também recebeu muitos votos e ficou com a segunda colocação dentre os melhores jogadores do Palmeiras. Por fim, o meia Luis Guilherme, que também entrou na etapa final, ficou com a 3ª colocação.

Com dificuldades para cair na graça dos torcedores, Caio Paulista atuou mais avançado na etapa inicial, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. O camisa 19 não voltou do intervalo e foi substituído para a entrada de Flaco López.

VOTAÇÕES DE MELHORES E PIORES DE SAN LORENZO 1 X 1 PALMEIRAS

Os melhores:

Piquerez (441 votos)

Marcelo Lomba (181 votos)

Luis Guilherme (51 votos)

Flaco López (8 votos)

Gustavo Gómez (6 votos)

Os piores:

Caio Paulista (413 votos)

Breno Lopes (154 votos)

Lázaro (41 votos)

Rony (28 votos)

Vanderlan (23 votos)