STJD troca punições a Zé Rafael, Nestor e Sabino por multa

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 14:48 • São Paulo (SP)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) homologou nesta quinta-feira (26) o acordo de Transição Disciplinar que troca a punição aos atletas Zé Rafael, do Palmeiras, Rodrigo Nestor e Sabino, do São Paulo, por multas. Somadas, as multas que os dois clubes pagarão pelas infrações dos atletas chegam a R$ 250 mil.

Os três foram denunciados e punidos pela briga no Choque-Rei do dia 18 de agosto, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Zé Rafael e Rodrigo Nestor receberam quatro jogos de suspensão, cada, enquanto Sabino foi punido com cinco partidas de suspensão.

Os clubes recorreram e conseguiram efeito suspensivo para que os jogadores conseguissem atuar enquanto o recurso não fosse julgado.

Antes da sessão, a Procuradoria do STJD ofereceu um acordo aos clubes sugerindo o pagamento de multa no valor de R$ 25 mil por partida para liberação de cada atleta.

Como Zé Rafael já cumpriu metade da pena, o Palmeiras terá que pagar multa de R$ 50 mil referente aos dois jogos de suspensão que ele ainda teria a cumprir.

Já do lado do São Paulo, Rodrigo Nestor cumpriu uma partida e terá que pagar multa de R$ 75 mil pelas três partidas restantes, enquanto a multa de Sabino é de R$ 125 mil porque ele não cumpriu nenhum jogo da suspensão.