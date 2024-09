Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

A temporada de 2024 de Dudu no Palmeiras, definitivamente, é para ser esquecida. Isso porque o atacante ficou mais da metade do ano se recuperando de cirurgia no joelho e, após uma quase saída do clube pelas portas dos fundos, ainda não conseguiu resgatar o bom futebol que o torcedor espera.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mesmo sem lesão, Dudu parou de ser relacionado para os jogos para trabalhar seu recondicionamento físico. Agora, após 40 dias sem o camisa 7 em campo pelo Verdão e a pausa para a Data Fifa, o jogador busca ganhar espaço e chances nos jogos do Brasileirão, campeonato em que o time paulista briga rodada a rodada pela ponta da tabela.

A última vez que Dudu atuou pelo Palmeiras foi no dia 4 de agosto, no empate por 1 a 1 com o Internacional. Na ocasião, o jogador começou a partida como titular e saiu no intervalo.

Após passar pelo período de recondicionamento físico, Dudu voltou a ser relacionado pela comissão técnica do Palmeiras no último compromisso da equipe, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena, no dia 1°, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa, mas não saiu do banco de reservas.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Desde que se recuperou da cirurgia em que o deixou em recuperação por quase dez meses, Dudu fez oito jogos, sendo três como titular. Em agosto, após um treinamento na Academia de Futebol, o camisa 7 reclamou de dores na panturrilha e passou a ser poupado das partidas, incluindo jogos decisivos da Libertadores, contra o Botafogo, e Copa do Brasil, contra o Flamengo, quando o Palmeiras acabou eliminado.

Disputa por titularidade

Dudu tenta se reencaixar na equipe de Abel Ferreira aos poucos. O contrato do jogador com o Palmeiras se encerra no final de 2025, mas isso não é garantia de que o ídolo palmeirense fique até o fim de seu vínculo. Atualmente, os atacantes no elenco do Palmeiras são: Dudu, Estêvão, Felipe Anderson, Rony, Flaco López, Lázaro e Bruno Rodrigues, que está lesionado.