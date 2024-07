Foto: Fabio Menotti / Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 08:06 • São Paulo (SP)

O meio-campista Rômulo está recuperado de uma lesão na coxa direita, voltou a treinar com o elenco do Palmeiras na Academia de Futebol e pode ser novidade de Abel Ferreira para encarar o Atlético-GO na noite desta quinta-feira (11), às 19h30, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão

A última partida do camisa 20 foi no triunfo sobre o Criciúma por 2 a 1, no dia 2 de junho. Ao todo, o atleta, um dos destaques do último Paulistão pelo Novorizontino, soma sete jogos pelo Verdão.

O provável Palmeiras para o jogo contra o Dragão tem: Weverton, Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.

Para este confronto, o técnico português ainda não contará com os reforços de Mauricio, Giay e Felipe Anderson. O trio contratado neste meio de ano só poderá ser inscrito após esta quarta-feira (10), logo, só estarão à disposição na 17ª rodada do campeonato.