Andreas rebate polêmica no clássico entre Palmeiras e Corinthians: 'Limpando a chuteira'
Meio-campista avaliou atitude no Derby como 'coisa de futebol' e comemorou a vitória alviverde no Sul do país
Autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, na noite desta quinta-feira (12), Andreas Pereira comentou a polêmica envolvendo o pênalti cobrado por Memphis Depay no clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista.
Na ocasião, o volante "cavou" a região com a chuteira antes da cobrança do holandês, que acabou chutando à esquerda do goleiro Carlos Miguel. Andreas se mostrou aberto a eventuais críticas, ao mesmo tempo em que considerou a atitude "parte do futebol".
- É do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniele e do Matheuzinho, do Memphis mesmo depois. Isso é uma coisa de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, tem que comentar mesmo, pode falar o que quiser. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante - iniciou Andreas, em entrevista ao Prime Video.
- Eu só estava limpando a chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que estava meio solta no gramado - completou o jogador.
Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Brasileirão nos critérios de desempate. No próximo domingo, volta a campo contra o Guarani, na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.
A equipe de Abel Ferreira garantiu a classificação antecipada ao vencer o Corinthians no clássico e agora luta pela liderança geral, que assegura a vantagem de decidir as eliminatórias em casa.
