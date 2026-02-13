Andreas rebate polêmica no clássico entre Palmeiras e Corinthians: 'Limpando a chuteira'

Autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, na noite desta quinta-feira (12), Andreas Pereira comentou a polêmica envolvendo o pênalti cobrado por Memphis Depay no clássico diante do Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

Na ocasião, o volante "cavou" a região com a chuteira antes da cobrança do holandês, que acabou chutando à esquerda do goleiro Carlos Miguel. Andreas se mostrou aberto a eventuais críticas, ao mesmo tempo em que considerou a atitude "parte do futebol".

- É do futebol. Todos os jogadores, você vê as entrevistas do Raniele e do Matheuzinho, do Memphis mesmo depois. Isso é uma coisa de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, tem que comentar mesmo, pode falar o que quiser. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante - iniciou Andreas, em entrevista ao Prime Video.

- Eu só estava limpando a chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que estava meio solta no gramado - completou o jogador.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Brasileirão nos critérios de desempate. No próximo domingo, volta a campo contra o Guarani, na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

A equipe de Abel Ferreira garantiu a classificação antecipada ao vencer o Corinthians no clássico e agora luta pela liderança geral, que assegura a vantagem de decidir as eliminatórias em casa.

Andreas Pereira marcou o terceiro gol do Palmeiras na vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão (Foto: JORGE LANSARIN/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

