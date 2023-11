A chegada do ponta foi um pedido do próprio treinador alviverde. O Verdão pagou em torno de R$ 45 milhões para tirá-lo do Bragantino, e Artur logo assumiu a titularidade. Porém, há o entendimento de que houve uma queda de produção geral no ataque palmeirense, especialmente com a lesão de Dudu. Isso teria custado a vaga do jogador e também de Rony, que hoje são reservas.