Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 30/08/2024 - 04:50 • São Paulo (SP)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aliviou na pena para Raphael Veiga, que está liberado para atuar pelo Palmeiras contra o Athletico-PR, no domingo (1). Entretanto, o atleta já foi colocado no banco de reservas no último jogo do Verdão e vive fase conturbada. O retorno ao time titular é incerto.

Veiga foi julgado na última quinta-feira (28) pela expulsão no clássico diante do Corinthians, disputado no dia 1 de julho. Na ocasião, ele deu empurrão em Rodrigo Garro, que se envolveu em confusão com Estêvão. A punição definida foi a mínima possível, de um jogo.

Raphael Veiga está em uma das piores fases no Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O cartão vermelho apresentado já rendeu ao meia a suspensão por uma partida, e ele ficou fora do empate com o Grêmio, pela 14ª rodada. Assim, cumpriu a pena definida.

Mesmo disponível para o próximo jogo do Palmeiras, Raphael Veiga não tem presença garantida. Isso porque ele está em baixa no Alviverde e, na vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá, sequer saiu do banco de reservas.

Maurício, reforço mais caro desta temporada, foi o escolhido pelo técnico Abel Ferreira para ocupar o setor no jogo em questão. O atleta sofreu pênalti, anotou gol e teve desempenho bem avaliado.

Baixa participação de Veiga em gols do Palmeiras

A última vez que o camisa 23 balançou as redes foi no dia 11 de julho, contra o Atlético-GO, há cerca de um mês e meio. Desde então, foram 10 partidas de "jejum".

A última assistência de Veiga aconteceu há 13 jogos, justamente contra o Corinthians, quando foi expulso e concedeu dois passes para gols.