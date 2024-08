Quem é Luighi? Mais uma joia da base palmeirense

Nova joia Palmeirense, Luigi Hanri Sousa Santos







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 12:15 • São Paulo SP

Será que Luighi Hanri Sousa Santos será a mais nova joia do Palmeiras para a temporada? O garoto de apenas 18 anos entrou na partida entre Palmeiras x Flamengo aos 30 minutos do segundo tempo e marcou o gol de empate para o Verdão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O jovem atacante mostrou por que desperta confiança de Abel Ferreira e marca seu primeiro gol no profissional.

Luighi, atacante de 18 anos, nova joia palmeirense (Foto: Palmeiras)

Luighi faz parte da base do Verdão desde seus 10 anos e já foi campeão por todas as categorias. Sua melhor campanha foi em 2023, quando acumulou 21 gols em 22 jogos nas principais competições do time sub-17. Hoje, aos 18 anos, o jovem atacante entra no grupo chamado de "geração de R$ 1 bilhão". Ao lado de Endrick, Luis Guilherme e Estêvão.

O atacante começou a treinar com o time profissional no ano passado, mas com as contratações de atacantes mais experientes (Mauricio, Lázaro, Felipe Anderson), era de se esperar que ele retornasse para o sub-20 do palestra. Mas mostrou comprometimento, força física e inteligência durante os treinos, defendendo seu lugar no time.

Luighi havia entrado em campo outras duas vezes (Atlético e Bahia) antes da partida contra o Flamengo. O garoto precisou de apenas 11 minutos para marcar o gol de empate.