Quais titulares do Palmeiras devem ficar de fora de jogo da Libertadores?

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 09/04/2024 - 11:21 • São Paulo

Após faturar o tricampeonato paulista depois de 90 anos, o Palmeiras vira a chave para a disputa da Libertadores 2024 onde o objetivo é o tetra inédito da competição.

Com alguns atletas ainda baleados da ‘guerra’ contra o Santos no último domingo, existe a possibilidade de Abel Ferreira poupar alguns titulares do duelo diante do Liverpool-URU, na quinta-feira (11), no Allianz Parque.

Zé Rafael, Mayke e Endrick são desfalques certos, e Gustavo Gómez também é outro jogador que pode ficar de fora do primeiro jogo do Verdão em casa na Libertadores.

Marcos Rocha, Luan, Richard Rios, Luís Guilherme e Rony podem ganhar uma chance entre os titulares diante do time uruguaio.

Até o final de maio o Palmeiras terá poucos dias de descanso, uma vez que o Brasileirão 2024 já começa no final de semana e o Verdão terá seis jogos em 18 dias.

Após Liverpool-URU e Vitória (F), o Verdão ainda encara Internacional (C), Flamengo (C), Independiente Del Valle-EQU (F) e São Paulo (F).