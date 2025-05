Ceará está escalado para visitar o Palmeiras na Copa do Brasil

O Ceará está escalado para o duelo desta quinta-feira (22), com o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, os paulistas venceram por 1 a 0.

O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe com força máxima, incluindo o atacante Pedro Raul. O clube precisa vencer por ao menos um gol de diferença para não ser eliminado no tempo normal. Quem avançar terá direito a uma vaga nas oitavas da competição.

Na partida passada, o Vovô derrotou o Sport por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Pedro Raul foi substituído no intervalo e era dúvida, mas estará em campo nesta noite.

Assim, o Ceará está escalado com estes nomes: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Palmeiras vem de vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino. A equipe de Abel Ferreira inicia o embate no Allianz Parque com os seguintes nomes: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Estevão, Vitor Roque e Felipe Anderson.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CEARÁ

COPA DO BRASIL – TERCEIRA FASE (JOGO DE VOLTA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de maio, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Diel (RS);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Estevão, Vitor Roque e Felipe Anderson. Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé