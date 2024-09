Palmeiras x Athletico-PR; confira o retrospecto do confronto

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam na 25° rodada do Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 05:30 • Curitiba

Neste domingo (1), o Athletico-PR recebe o Palmeiras às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Quem é o mais vitorioso no duelo? Veja com o Lance! o retrospecto entre os clubes!

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

As duas equipes já se enfrentaram 64 vezes na sua história. O clube paulista sai na frente acumulando 30 vitórias, contra 14 do Furacão e 20 empates. Dentro de casa o aproveitamento do Verdão também é melhor, com 63% de aproveitamento sendo mandante. Na última vez que os times se encontraram, a vitória foi do Furacão que marcou 2x0, em maio de 2024, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Athletico-PR não vence há 4 partidas no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (4), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras, por sua vez, venceu seu último confronto contra o Cuiabá, no sábado passado (24), com uma goleada de 5x0.

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam na 25° rodada do Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O Verdão conta com a volta da dupla de zagueiros Gustavo Gómez, que retorna de suspensão, e Murilo. Vitor Reis seguiu outro cronograma no treino deste sábado (31) e fez trabalhos à parte com o Núcleo de Saúde e Performance, por conta do desgaste provocado por um edema na coxa direita.

O Verdão chega na 25ª rodada do Brasileirão com 44 pontos ganhos, na terceira posição. O Furacão segue em 10° lugar com 29 pontos acumulados.