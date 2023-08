Em 12 de junho de 1994, três dias depois de empatar com o Deportivo La Coruña-ESP em amistoso disputado no Palestra Itália e três dias antes de conquistar a Copa Lev Yashin na Rússia, o Palmeiras foi a Pereira encarar a seleção colombiana, que se preparava para a disputa da Copa do Mundos nos EUA.