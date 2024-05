Palmeiras vive a expectativa dos retornos de Dudu e Bruno Rodrigues: ‘Nossos reforços!’

Dudu é o jogador do atual elenco com mais jogos pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 07/05/2024 - 10:48 • São Paulo

O Palmeiras vive nesta semana a expectativa de ter dois retornos importantíssimos para a disputa do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, e eles atendem pelos nomes de Dudu e Bruno Rodrigues.

Os dois atacantes que tiveram lesões distintas no joelho, já estão em fase final de recuperação e podem aparecer no time de Abel Ferreira já nesta próxima semana, quando o Verdão recebe o Independiente Del Valle, no Allianz Parque, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores 2024.

Dudu se lesionou em agosto de 2023, e após quase 10 meses parado, vive a ansiedade de retornar ao Allianz Parque para defender a camisa alviverde depois de ter sofrido a pior lesão de sua carreira.

Já Bruno Rodrigues sofreu uma lesão um pouco menos grave que Dudu, no seu segundo jogo com a camisa alviverde. Um dos reforços do Verdão para essa temporada, Bruno agora busca recuperar o tempo perdido e mostrar que foi um acerto da diretoria em ter apostado no seu futebol.

Na coletiva após a vitória sobre o Cuiabá, no último domingo (5), Abel Ferreira falou sobre o importante retorno da dupla de ataque.

- Estes serão nossos reforços. Acima de tudo, esperar que eles rapidamente recuperem a forma física e mais do que isso, a confiança de quem vem de uma lesão difícil e dura para estar disponível para o treinador poder escolher. São dois jogadores que nos ajudaram muito. O Bruno teve uma lesão no joelho menos grave que o Dudu, e estamos aqui para ajudá-los como sempre fazemos, saber a gravidade de cada um - disse o português.

Antes de encarar o Independiente Del Valle, o Palmeiras enfrenta nesta semana o Liverpool-URU, em Montevidéu, pela Libertadores, e depois recebe o Athletico-PR, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.