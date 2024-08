Palmeiras toma atitude sobre torcedor que mostrou genitália em partida da Libertadores

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 15:41 • São Paulo (SP)

Em nota publicada na tarde desta quinta-feira (22), o Palmeiras anunciou que trabalha para identificar e punir o indivíduo que mostrou a genitália em direção à torcida do Botafogo no duelo entre os clubes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque.

+ Torcedor do Palmeiras mostra genitália para torcedora do Botafogo

O clube paulista mantém contato direto com a DRADE, 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, e com a torcedora que gravou as imagens.

- Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti caso ele seja adepto do programa de sócio-torcedor e a proibição de compra de ingresso para os jogos do clube como mandante - afirmou o Palmeiras em comunicado oficial.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entenda o caso

Durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, que terminou com a classificação do Botafogo às quartas de final, um torcedor do Palmeiras mostrou o órgão genital para um torcedora rival. O caso aconteceu na reta final do confronto entre as equipes, que terminou empatado em 2 a 2, no Allianz Parque.

A denúncia foi realizada à Polícia Militar do Estado de São Paulo ainda no estádio, durante a madrugada de quinta-feira (22).