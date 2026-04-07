Escalação: Abel tem dúvidas no ataque para estreia do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras está na Colômbia para a estreia na Libertadores contra o Junior Barranquilla. A partida acontece na noite desta quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León.

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Para o confronto, Abel Ferreira não deve contar com Vitor Roque, que segue tratando dores no tornozelo que persistem desde a reta final do Campeonato Estadual. O atacante não participou das atividades com o restante do grupo nos últimos dias, mas viajou para dar sequência ao processo de recuperação.

Com isso, a comissão técnica tem duas opções: manter Allan entre os titulares ou optar pela entrada de Ramón Sosa para formar dupla de ataque ao lado de Flaco López, alternativa menos provável diante das escolhas recentes de Abel.

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O restante da escalação tende a ser o mesmo da vitória sobre o Bahia no último fim de semana, resultado que ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O jovem Arthur, recém-promovido ao elenco profissional, permanece entre os titulares em razão das lesões de Jefté e Piquerez. O uruguaio, inclusive, passou por cirurgia e só volta a atuar com a camisa alviverde após a Copa do Mundo.

Paulinho segue viagem com o elenco

Paulinho também viajou com a delegação para dar sequência ao trabalho de recuperação com o departamento médico. O atacante está na fase final de transição e já participou de atividades com bola no gramado.

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No entanto, segue como desfalque para a estreia do Palmeiras na Libertadores. A última partida de Paulinho foi ainda em 2025, na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, no Mundial de Clubes da Fifa, em julho.

Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Possível escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; GIay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Allan (Ramón Sosa) e Jhon Arias; Flaco López.

Grupo do Palmeiras na Libertadores

Palmeiras

Cerro Porteño-PAR

Junior Barranquilla-COL

Sporting Cristal-PER

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