Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 14/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O Palmeiras, enfim, voltará a campo após uma longa pausa na Data Fifa. Eliminado das Copas, o time comandado por Abel Ferreira não entra em campo desde o dia 1° de setembro, quando venceu o Athletico por 2 a 0, pelo Brasileirão. Agora, diante do Criciúma, neste domingo (15), no Allianz Parque, o Verdão tenta aumentar sua sequência de vitórias em busca do topo da tabela.

Atualmente na terceira posição do Nacional, o Palmeiras está invicto há cinco jogos e vem de três vitórias seguidas na competição, sobre São Paulo, por 2 a 1, Cuiabá, na goleada por 5 a 0, e Atlhetico, por 2 a 0. Agora, o time paulista busca aumentar sua sequência de triunfos, o que não acontece desde junho.

A última vez em que o Verdão conquistou quatro vitórias seguidas no Brasileirão foi entre os dias 2 e 23 daquele mês, quando venceu cinco partidas seguidas, contra Criciúma, Vasco, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Juventude.

Para a partida contra o time catarinense, Abel Ferreira deve manter o time que vem dando bons resultados na competição. Portanto, o time deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

O Verdão disputa apenas o Brasileirão e vai com força máxima até o final da temporada. Com 47 pontos, o time paulista está a apenas três de distância do líder Botafogo. O time carioca, no entanto, ainda disputa a Libertadores.