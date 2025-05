Palmeiras tem mudanças na escalação para jogo pela Copa do Brasil

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Poupado no último fim de semana, Vitor Roque assume a vaga de Flaco López e terá Estêvão e Mauricio como parceiros no ataque.

Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, por sua vez, serão titulares nesta noite. A dupla assume as vagas de Emiliano Martínez e Richard Ríos, que ficam como opções no banco de reservas.

Na zaga, Bruno Fuchs retorna aos onze iniciais e forma dupla ao lado do capitão Gustavo Gómez. Piquerez, pela esquerda, e Giay, pela direita, serão os laterais.

Suspenso por duas partidas no Brasileirão, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas nesta noite após ser ausência na vitória sobre o Red Bull Bragantino, de virada. O português, no entanto, não estará a beira do campo para o jogo com o Flamengo, no domingo.

Poupado no último final de semana, Vitor Roque retorna para a escalação titular do Palmeiras e forma trio de ataque ao lado de Estêvão e Mauricio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Ceará tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Mauricio, Estêvão e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Vanderlan, Richard Ríos, Paulinho, Mayke, Micael, Facundo Torres, Murilo, Luighi, Emi Martínez e Flaco López.

As equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, com gol do capitão Gustavo Gómez, o Verdão joga pelo empate para avançar às oitavas de final da competição.

Escalação do Ceará

Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.