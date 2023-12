Na reta final da competição, o jogador foi autor de um golaço na vitória histórica por 5 a 1 do Bahia sobre o Corinthians, em Itaquera. Na ocasião, Cauly tabelou com Thaciano pelo meio, recebeu a bola diante de dois defensores do adversário e, com um drible de corpo, limpou o lance para finalizar com força (veja o lance no vídeo acima).