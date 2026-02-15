Palmeiras tem escalação alternativa para jogo contra o Guarani

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para enfrentar o Guarani na noite deste domingo (15), na Arena Barueri, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com a classificação à próxima fase já garantida, a comissão técnica optou por preservar alguns titulares titulares.

continua após a publicidade

+ Palmeiras fecha empréstimo de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro e fixa valor de venda

A dupla de zaga do Palmeiras será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Bruno Fuchs. Agustín Giay atuará na lateral direita, enquanto Jefté completa o sistema defensivo. O meio-campo terá Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio. No ataque, Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque completam a formação alviverde.

Felipe Anderson é a principal novidade na lista de relacionados do Palmeiras. O meia treinou normalmente com o restante do elenco ao longo da semana e será opção no banco de reservas. O atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, e o volante Figueiredo, em transição física, são os desfalques desta noite.

continua após a publicidade

Para garantir a liderança geral da primeira fase, o Palmeiras precisa vencer o Guarani e torcer por um tropeço do Novorizontino, que tem um ponto de vantagem na tabela e enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa nesta rodada.

Flaco López e Vitor Roque seguem como titulares do Palmeiras para duelo contra o Guarani (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Aranha, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Khellven, Marlon Freitas, Piquerez, Murilo, Luighi, Allan, Benedetti e Larson.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🍀Aposte na vitória do Palmeiras contra o Guarani na última rodada do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.