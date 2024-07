Palmeiras renova contrato com destaques da base

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 20:20 • São Paulo (SP)

O Palmeiras anunciou as renovações de contrato do zagueiro Michel e do atacante Luighi, ambos revelados nas cetegorias de base. O vínculo da dupla com o Verdão é válido até dezembro de 2028.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Promovido ao time profissional nesta temporada, Luighi resistiu à concorrência no setor e é constantemente relacionado por Abel Ferreira para as partidas da equipe.

- É uma alegria imensa, o sonho de todo atleta que vem da base é renovar com o Palmeiras no Profissional. Não consigo explicar minha felicidade, agora é focar e ajudar o clube. Tenho de trabalhar e treinar forte para quando a oportunidade aparecer eu dar meu máximo - disse o atacante.

Michel, por sua vez, realizou sua estreia no time principal em 2021. No período, disputou apenas cinco partidas e acabou retornando ao sub-20. Por ter estourado a idade limite na base, ele passou a treinar com o time comandado por Abel, mas ainda não recebeu novas oportunidades.

- Fico muito feliz de continuar escrevendo minha história aqui no clube, fazendo o que vinha fazendo na base. O Palmeiras é minha segunda casa. Que eu possa contribuir da melhor forma possível no Profissional, continuar dando meu melhor e defendendo as cores do Palmeiras - afirmou o zagueiro.