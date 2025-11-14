Palmeiras reencontra Neymar com equipe alternativa e missão definida
Verdão terá primeiro encontro com o camisa 10 e mantém foco na corrida pelo título do Brasileirão
O Palmeiras enfrentará pela primeira vez o Santos com Neymar em campo desde que o atacante retornou ao futebol brasileiro. Nos últimos dois encontros entre os clubes, pela fase de grupos do Paulistão e pelo Brasileirão, o atleta não esteve à disposição.
Para o clássico, Abel Ferreira precisará promover uma escalação alternativa, já que possui 11 desfalques confirmados para o confronto. Flaco López, por sua vez, retornará após a partida pela Argentina, na véspera do clássico, e passará por avaliação física de membros do departamento médico. A tendência é que ele fique no banco de reservas e seja opção na segunda etapa.
- Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma coisa que me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões - afirmou Neymar, antes de não atuar na partida entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque.
O Palmeiras tem missão clara na Vila Belmiro, apesar da extensa lista de ausências: vencer para permanecer na liderança, independentemente do resultado da partida do Flamengo, que viaja para enfrentar o lanterna Sport.
Atualmente, aquipe liderada por Abel Ferreira possui os mesmos 68 pontos do rival carioca, mas leva vantagem no número total de vitórias na competição, principal critério de desempate.
Desfalques do Palmeiras
O Palmeiras teve sete jogadores convocados por suas respectivas seleções nesta Data Fifa: Vitor Roque (Brasil); Flaco López (Argentina); Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai); Facundo Torres, Piquerez e Emi Martínez (Uruguai).
Andreas Pereira e Allan estão suspensos. O camisa 8 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Mirassol. Já o jovem teve a punição mantida pelo STJD e também está fora do jogo.
Para fechar, o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho permanecem sob os cuidados do departamento médico.
